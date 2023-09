Pallavolo Padova e NonSoloSport: un duraturo connubio tra sport e impresa

Pallavolo Padova è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con NonSoloSport per la stagione 2023/24 di SuperLega, una collaborazione che si è dimostrata preziosa e solida negli ultimi anni e che testimonia la vicinanza di un’importante realtà del territorio come NonSoloSport alla nostra società.

Questa partnership è stata ulteriormente rafforzata dalla recente partecipazione di Pallavolo Padova alla NonSoloSport Week, tenutasi in Prato della Valle dal 6 al 10 settembre. Questa occasione ha permesso a giocatori, tifosi e rappresentanti delle due realtà di condividere momenti unici e di celebrare insieme il mondo dello sport.

Nel corso della giornata di giovedì 7 settembre si è svolto un momento di saluto ai partecipanti da parte della Pallavolo Padova. Erano presenti sul palco della NonSoloSport Week e sono intervenuti: Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, Carlo Fantin, amministratore delegato di Trops, Marco Gianesello, responsabile marketing Pallavolo Padova, Coach Jacopo Cuttini, i giocatori della prima squadra, Luca Porro, Tommaso Guzzo, Andrea Truocchio, Davide Russo, Wataru Taniguchi e Federico Crosato.

Il Presidente di Pallavolo Padova, Giancarlo Bettio, ha dichiarato: “È stato un piacere ed un onore partecipare come Pallavolo Padova alla NonSoloSport Week e condividere la passione per lo sport con atleti, tifosi e appassionati giunti a Prato della Valle per l’evento. Tale evento ha rafforzato ulteriormente il legame con NonSoloSport e ci spinge sempre a perseguire nuovi traguardi”.

(Pallavolo Padova)