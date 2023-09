Creato – Casa comune

Dal 1° settembre al 4 ottobre la Chiesa italiana vive il Tempo del Creato 2023. Un mese di attenzione, preghiera e cura per il Creato che si è aperto con la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato (1° settembre) e si concluderà con la pubblicazione il 4 ottobre, festa di San Francesco, della seconda enciclica Laudato Si’ di papa Francesco.

In questo “Tempo del Creato” sono due gli appuntamenti “diocesani”, coordinati dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro e cura del Creato.

Il primo dal titolo “«È molto quello che si può fare». Il Papa scrive al mondo /Padova risponde” è in programma a Padova venerdì 15 settembre, nell’auditorium dell’OIC, in via Toblino 53 a Padova.

L’incontro, strutturato in due momenti, vede insieme la Diocesi di Padova, la Fondazione Lanza, il Movimento Laudato Si’, il settimanale diocesano La Difesa del popolo.

La prima parte della serata (ore 19.00-20.00) è un tempo di dialogo e di incontro tra gli animatori del Movimento Laudato Si’ presenti nel territorio diocesano, con il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla e con Antonio Caschetto, coordinatore in Italia del progetto Laudato si’ per il Movimento cattolico mondiale per il clima. A seguire il momento aperto al pubblico, con inizio alle ore 20.30, che vede una tavola rotonda e la proiezione (inizio ore 21.15) del film The Letter – Messaggio per la terra.

La tavola rotonda raccoglierà gli interventi di mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova; Sergio Giordani, sindaco di Padova e presidente della Provincia; Antonio Santocono, presidente della Camera di commercio di Padova; Francesca da Porto, prorettrice alla sostenibilità dell’Università di Padova; don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa – Cuamm; Elena Ongarato, consigliera per la formazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice; Fabio Toso, direttore generale della Fondazione OIC; Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche ambientali della Fondazione Lanza; Antonio Caschetto, coordinatore nazionale del Movimento Laudato Si’. Modera Luca Bortoli, direttore del settimanale La Difesa del popolo.

LA GIORNATA DIOCESANA DEL CREATO – domenica 17 settembre 2023 – Alano di Piave

Il secondo appuntamento Che scorrano la giustizia e la pace è per domenica 17 settembre 2023, con la Giornata diocesana del Creato che si terrà quest’anno nella zona “bellunese” della Diocesi di Padova e prevede una giornata con escursioni a gruppi tra vie e sentieri di Alano di Piave con guide naturalistiche e momenti di riflessione spirituale durante le soste in luoghi significativi che permetteranno ai partecipanti di soffermarsi sulla cura della casa comune. Dopo il pranzo al sacco, momenti di animazione pomeridiana per bambini e ragazzi e la conclusione con la celebrazione eucaristica alle ore 15.00

Il ritrovo è alle ore 9.00 alla chiesa di Alano di Piave (Bl).

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il form presente all’indirizzo: https://pastoralesociale.diocesipadova.it/2023/07/giornata-diocesana-del-creato-2023/

Il titolo della giornata “Che scorrano la giustizia e la pace” è quello scelto da papa Francesco per il Tempo ecumenico del Creato ed è ispirato dalle parole del profeta Amos: «Come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne» (5,24).

La Giornata vede la partecipazione di: parrocchia e comune di Alano, vicariati di Quero-Valdobbiadene e Valstagna-Fonzaso, Azione cattolica, Agesci, Alpini, Protezione civile, gruppi di volontariato locale.

In occasione di questi appuntamenti arriva anche un’ulteriore bella notizia: il primo CamminoLaudato Si’ dei colli Euganei, inaugurato il 21 maggio 2022 e “vandalizzato” poco dopo, è tornato ora a proporsi nella sua interezza con le indicazioni e i pannelli esplicativi riposizionati.

(Diocesi di Padova)