Agli Us Open Medvedev piega Alcaraz, finale contro Djokovic

ROMA (ITALPRESS) – Daniil Medvedev ha battuto Carlos Alcaraz e ha raggiunto Novak Djokovic nella finale del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista russo, numero tre del mondo e del seeding, ha piegato lo spagnolo, primo favorito del tabellone e attuale numero uno del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3.

In finale Medvedev, 27enne di Mosca, sfiderà il serbo Novak Djokovic, numero 2 Atp, che da lunedì tornerà in vetta alla classifica mondiale, vincitore in semifinale contro lo statunitense Ben Shelton in tre set. Per il russo sarà il quinto atto conclusivo in una prova del Grande Slam, il terzo agli Us Open, dove nel 2021 ha centrato il suo unico successo in carriera a livello di Major, battendo in finale proprio il 36enne di Belgrado. Per Djokovic, invece, sarà la trentaseiesima finale in prove del Grande Slam, la decima a New York, dove si è imposto in tre occasioni, nel 2011, nel 2015 e nel 2018.

