In Principio 2023

PIl settembre musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto si apre con una nuova edizione della rassegna di musica sacra dal titolo “In Principio”.

Il progetto è un percorso di ascolto e spiritualità che si snoda in un ciclo di quattro concerti tra i principali luoghi di culto di Padova, in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Padova e le parrocchie del Centro storico.

Una esplorazione del suono che si tradurrà anche in un percorso di ascolto in senso interiore.

All’interno dei quattro appuntamenti proposti figurano la tradizionale Messa in ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani defunti, accompagnata dal grande repertorio sacro di Haydn, un nuovo brano in prima esecuzione assoluta e la visione del repertorio del passato offerta da alcuni dei più importanti protagonisti della musica italiana del Novecento, il tutto all’interno di un quadro di approfondimento musicale ispirato a particolari temi della fede cristiana in nuovi spazi esecutivi.

La presenza delle musiche di Malipiero, Casella e Ghedini trova giustificazione nel progetto di valorizzazione dei grandi “restauratori” musicali perseguito negli ultimi anni da OPV, ovvero compositori del Novecento che hanno dimostrato una particolare attenzione nella riscoperta del repertorio antico.

In Principio avrà inizio giovedì 7 settembre alle ore 20.45 presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi con il Vespro della Beata Vergine, tra i capolavori più noti di Claudio Monteverdi, nella versione di Giorgio Federico Ghedini, grande appassionato di musica antica. Il tenore Luca Cervoni e l’Ensemble Vocale Continuum si uniranno all’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Luigi Azzolini.

La rassegna si concluderà giovedì 28 settembre alle ore 20.45 alla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta con un programma votato alla visione del passato di alcuni tra i più grandi compositori italiani del Novecento. Saranno così presenti alcune pagine di Corelli e Scarlatti filtrate attraverso la sensibilità strumentale di Gian Francesco Malipiero, di cui ricorre il cinquantesimo anniversario della morte. Il programma accoglierà inoltre il Concerto romano di Alfredo Casella, che proprio con questo brano cercò di realizzare uno “stile neo-classico barocco nella sua monumentalità”, e I quattro Evangelisti si scambiano punti di cielo e di colore, opera in prima assoluta del compositore Marco Uvietta.

L’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Matteo Dal Maso, Vincitore del Premio del Pubblico alla prima edizione del Concorso Internazionale Peter Maag. All’organo il M° Alessandro Perin, organista titolare della Basilica Cattedrale.

Programma

7 settembre, ore 20.45

Chiesa di Santa Maria dei Servi

CONCERTO

Claudio Monteverdi – Vespro della Beata Vergine (versione di G.F. Ghedini)

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Luca Cervoni Tenore

Ensemble Vocale Continuum

Luigi Azzolini Direttore

INFO – Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

11 settembre 2023, ore 20.45

Chiesa di San Daniele Martire

CONCERTO

Fabio Paggioro Violino concertatore

Silvio Celeghin Organo

Chiara Scucces Flauto

Programma:

Wolfango Dalla Vecchia – da “Sette Corali in onore di J.S.Bach” (1985): n. 1 “Christus, der uns selig macht”, n. 6 “Jesu, der du meine seele”; Gaudeamuscorale (1974); Kyrie et Gloria (versione per archi)

Claudio Monteverdi / Wolfango Dalla Vecchia – Sonata sopra “Sancta Maria ora pro nobis” (da Vespro della Beata Vergine – 1610)

Antonio Vivaldi / Wolfango Dalla Vecchia – Concerto in do minore RV 766

Johann Sebastian Bach – Ricercare a sei voci da “Offerta musicale”; Ouverture n. 2 in si minore per flauto e archi BWV 1067

Evento introdotto da Marinevi Massaro

INFO – Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

17 settembre, ore 20.45

Basilica Cattedrale (Duomo)

Celebrazione eucaristica in ricordo dei musicisti e degli artisti padovani defunti

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Filippo Maria Bressan Direttore

Angelica Disanto Soprano

Bruno Volpato Organo

Coro Città di Piazzola sul Brenta

Paolo Piana Maestro del Coro

Programma: Joseph Haydn – Kleine Orgelmesse

INFO – Ingresso libero e gratuito

28 settembre, ore 20.45

Basilica Cattedrale (Duomo)

CONCERTO

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Matteo Dal Maso Direttore

Alessandro Perin Organo

Programma:

Gian Francesco Malipiero / Arcangelo Corelli – Concerto per organo e archi

Gian Francesco Malipiero / Domenico Scarlatti – Concerto per organo e archi

Marco Uvietta – I quattro Evangelisti si scambiano punti di cielo e di colore (prima esecuzione assoluta)

Alfredo Casella – Concerto romano per organo e orchestra

INFO – Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

Informazioni

Fondazione OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Tel. 049 656848-656626

[email protected]

www.opvorchestra.it

