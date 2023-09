E’ morta Caterina Catricalà, dermatologa ed esperta di melanoma

(Adnkronos) – E’ morta la dermatologa ed esperta di melanoma Caterina Catricalà. “E’ stata una pioniera della prevenzione primaria e secondaria del melanoma cutaneo e della diagnosi dei non melanoma ‘skin cancer’, collaborando con le più autorevoli istituzioni nazionali ed internazionali”. Così in una nota L’Irccs Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, che la ricorda. “Per tutti noi – si legge – ha rappresentato un modello di valore: medico empatico, generoso ed appassionato del suo lavoro”. Il gruppo Adnkronos si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa della dottoressa Catricalà.

Laureatasi giovanissima, si era specializzata in dermatologia e poi in oncologia e ha svolto tutta la sua carriera presso l’Istituto dermatologico San Gallicano dove ha ricoperto l’incarico di direttore della Struttura complessa di Dermatologia oncologica e di direttore del Dipartimento clinico-sperimentale omonimo fino al 2014. “Ha formato una vera e propria scuola che ha portato la struttura da lei diretta ad essere un importante Centro di riferimento per la diagnosi e cura dei tumori cutanei – sottolineano gli Ifo – Guardiamo alla sua vita come una testimonianza di grande impegno e concretezza, spirito d’iniziativa, capacità di ascolto, sostegno e rigore”.

