Pigiama Run 2023: il 15 settembre indossiamo il pigiama e corriamo con la LILT per aiutare i bambini malati di tumore

In tutto il mondo settembre è il mese della lotta ai tumori pediatrici. Per questo nasce la Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da LILT in oltre 20 città italiane, tra cui Padova, a sostegno dei bambini malati di tumore, giunta quest’anno alla 5a edizione. La Provincia di Padova da anni sostiene la LILT e patrocina la Pigiama Run.

Il 15 settembre, al tramonto, facciamoci trovare tutti pronti, in pigiama, per correre o camminare a sostegno dei bambini malati di tumore…in pigiama per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato.

Con una donazione di 15 € si effettua l’iscrizione e si riceve il pettorale e il pacco gara con gli omaggi degli sponsor, fino a esaurimento. In questo modo aiuteremo a portare avanti in tutta Italia iniziative e servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Per effettuare l’iscrizione e avere magiori informazioni: www.pigiamarun.it/

(Provincia di Padova)