Lenovo, a IFA una nuova console portatile e occhiali che diventano un maxischermo

In occasione di IFA 2023, l’expo dell’elettronica di consumo a Berlino, Lenovo ha presentato il nuovo Legion Go: è il primo dispositivo portatile da gaming Windows di Lenovo portatile. Lenovo Legion Go porta la potenza dei giochi per PC Windows in un fattore di forma mobile portatile, basato sui processori AMD Ryzen serie Z1 che danno vita ai giochi sul display Lenovo PureSight Gaming Display da 8,8 pollici. I giocatori possono aggiungere a Lenovo Legion Go i nuovi Lenovo Legion Glasses che sfruttano la tecnologia micro-OLED per offrire l’esperienza video su schermo ampio con un device che sta in tasca. Per chi gioca in movimento o nella propria stanza, i Lenovo Legion Glasses offrono una soluzione privata e su grande schermo per i giochi e la fruizione di contenuti, sia su Lenovo Legion Go che su qualsiasi altro dispositivo compatibile, inclusa la maggior parte dei dispositivi Windows, Android, dispositivi macOS con USB-C con funzionalità complete. Gli occhiali Legion sono un monitor virtuale indossabile avanzato con tecnologia di visualizzazione micro-OLED che offre una risoluzione FHD con gamma di colori e contrasto elevato con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, emulando l’esperienza e la funzionalità di un grande schermo che appare dietro le lenti che solo l’utente può vedere e fornisce audio ad alta fedeltà tramite gli altoparlanti integrati.

Infine, le nuove cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones offrono audio surround 7.1 ad alta risoluzione con controller multifunzione inline. Lenovo Legion Go è un dispositivo con sistema operativo Windows 11 che offre una potente combinazione di prestazioni grafiche comparabili alle console grazie a un display gaming da 8,8 pollici QHD+ 16:10 Lenovo PureSight. Questo display raggiunge una luminosità fino a 500 nit e offre una gamma di colori DCI-P3 del 97%, ed è anche regolabile in base allo stile di gioco e alla situazione, supporta una risoluzione da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz. Lo schermo integra 10 touch point per un controllo naturale e intuitivo, sia che si tratti di swipe o tap sullo schermo. Legion Go è dotato di RAM LPDDR5X (7500 Mhz) fino a 16 GB con flessibilità di gestione dell’alimentazione che offre tempi di caricamento più rapidi a seconda dello scenario, nonché un SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB e slot micro-SD che supporta fino a 2 TB di memoria e spazio di archiviazione aggiuntivo.

I controller di Lenovo Legion Go sono joystick dotati di hall effect anti-drift per massimizzare la reattività e la precisione durante le sessioni di gioco. Tra gli altri comandi presenti, troviamo un trackpad integrato, un grande D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti e pulsanti dell’impugnatura. L’illuminazione RGB è presente sul pulsante di accensione decorato con l’iconica “O” di Lenovo Legion che cambia colore per indicare la modalità della ventola selezionata dall’utente, mentre gli anelli RGB personalizzabili attorno ai joystick aggiungono un ulteriore livello di fascino fungendo anche da sistema di notifica per l’accoppiamento dei controller. In più, i controller Legion TrueStrike di Lenovo Legion Go sono rimovibili per consentire una maggiore flessibilità negli stili di gioco, oltre ad abilitare la modalità FPS per i titoli che chiedono una spinta maggiore. In modalità FPS l’utente può staccare i controller dal corpo del Lenovo Legion Go e utilizzare il cavalletto sul retro per sostenerlo su qualsiasi superficie. Il controller destro viene posizionato in una base controller inclusa che si collega tramite magnete e l’occhio ottico nella parte inferiore del controller consente una mira e un controllo di massima precisione durante i giochi competitivi con FPS spinti al massimo, simili all’utilizzo di un mouse. La disponibilità di Lenovo Legion Go è prevista a partire da ottobre 2023 a partire da 799 euro, sempre a ottobre usciranno i Legion Glasses (499 euro), così come le cuffie, a partire da 49,99 euro.