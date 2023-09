Honor lancia V Purse, il primo smartphone borsetta

Durante IFA 2023, Honor ha presentato la sua visione strategica per il futuro degli smartphone. Durante la conferenza stampa dal titolo “Unfold Tomorrow” il CEO dell’azienda cinese, George Zhao, ha riaffermato la determinazione del brand nel voler rendere gli smartphone pieghevoli una realtà quotidiana, grazie alle ultime innovazioni pensate per migliorare la user experience. L’esempio in questo senso è il Magic V2, il più leggero e sottile smartphone pieghevole di Honor. Il brand ha inoltre svelato Honor V Purse, un nuovo modello che ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole, rendendolo indossabile come una borsa alla moda. “Gli smartphone pieghevoli di Honor hanno fatto grandi passi avanti, con ogni nuovo step che mostra notevoli progressi in termini di design, funzionalità e resistenza”, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR. “Non solo, con il nostro concetto di telefono indossabile, reso realtà dall’HONOR V Purse, stiamo esplorando soluzioni sostenibili che sfruttano Honor tecnologia pieghevole per potenziare la creatività e plasmare lo stile di vita di domani.”

L’Honor V Purse trasforma il concetto di smartphone pieghevole nell’ultimo fashion statement “phy-gital”, grazie a una serie di display always-on (AOD) e personalizzabili che riproducono il design di una borsa, inclusi tutti gli elementi caratteristici come catene, accessori e nappine, che reagiscono e si muovono in sintonia con il movimento dello smartphone. Il device è inoltre compatibile con un’ampia scelta di cinturini e catene intercambiabili, che si agganciano alla cerniera e permettono allo smartphone di essere indossato con facilità sulla spalla, proprio come una normale borsetta, consentendogli di diventare la prima vera borsa hi-tech del futuro. Nella prossima fase del suo programma di lancio, attraverso l’interfaccia API che consente ai designer di sfruttare funzionalità come il giroscopio, il touchscreen o il sensore di luce ambientale, Honor inviterà talenti emergenti da tutto il mondo a proporre i propri design, così da riflettere le ultime tendenze e ispirazioni e contribuire a ridefinire lo stile di vita di ognuno.

Durante l’IFA 2023, Honor ha anche presentato per la prima volta il suo nuovo smartphone pieghevole di punta, il Magic V2, lo smartphone pieghevole più leggero e sottile mai realizzato da Honor: pesa solo 231 grammi e ha uno spessore di 9,9 mm quando è piegato. È dotato di una nuova generazione di batterie al silicio-carbonio con uno spessore medio di soli 2,72 mm e che raggiungono un’elevata capacità di 5.000mAh pur mantenendo dimensioni tali da poter essere inserite all’interno della sottile e leggera scocca di questo smartphone pieghevole. Lo smartphone presenta una cerniera superleggera in titanio e un nuovo acciaio che conferisce maggiore robustezza e durata al meccanismo di apertura e chiusura. L’Honor Magic V2 può sopportare oltre 400.000 piegature, garantendo così una durata fino a dieci anni (con una media di cento piegature al giorno). Magic V2 dispone di un set di tre fotocamere posteriori che include una fotocamera principale da 50MP (f/1.9), una ultra-grandangolare da 50MP (f/2.0) e uno teleobiettivo da 20MP (f/2.4). Le due fotocamere frontali sono entrambe da 16MP (f/2.2).