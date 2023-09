Comune di Padova: provvedimenti di viabilità. Strade chiuse. Aggiornato in data 1 settembre 2023

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via Padovanino, compreso tra riviera Tito Livio ed il numero civico 1, lunedì 11/09/2023 dalle ore 7.00 alle ore 13.00, per il sollevamento di un gruppo frigo sulla copertura del teatro Ruzzante;

via San Francesco, tratto compreso tra via G. Galilei e via Ospedale Civile, da lunedì 4/09/2023 a venerdì 15/09/2023, per uno scavo con posa di cavidotto;

via Santa Sofia, tratto compreso tra via A. Gabelli e via San Biagio, da lunedì 4/09/2023 a mercoledì 6/09/2023 dalle ore 8.30 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per un intervento di bonifica di un allaccio alla condotta idrica;

via Rudena, tratto compreso tra i numeri civici 16 e 26, giovedì 7/09/2023, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con istituzione contemporanea del senso unico alternato regolato da movieri in via Rudena, tratto compreso tra via B. Bellano e via Cappelli, per un intervento di manutenzione alla copertura dell’edifico.

