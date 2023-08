SNAI – Conference League: la Fiorentina riparte da Vienna Il «2» dei viola in casa del Rapid vale 1,65

La squadra di Italiano, finalista a giugno a Praga, ha preso il posto della Juventus e in Austria gioca l’andata del playoff. «1» e «X» rispettivamente a 4,50 e 3,80

Milano, 23 agosto 2023 – Da Praga a Vienna, dalla finale al playoff. La Fiorentina anche quest’anno rappresenterà l’Italia in Conference League, con l’obiettivo di migliorare se possibile il risultato della passata stagione. La squadra di Vincenzo Italiano è stata ammessa alla competizione dopo l’esclusione della Juventus e giovedì sera inizia il suo cammino da Vienna: in casa del Rapid, i viola cercano un risultato positivo per poi presentarsi alla gara di ritorno in programma giovedì 31 al Franchi. Le quote Snai sono dalla parte della Fiorentina, che ha esordito benissimo in campionato vincendo a Genova: il «2» vale 1,65, con la vittoria del Rapid e il pareggio che volano rispettivamente a 4,50 e 3,80. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Over e Goal, quotati rispettivamente 1,65 e 1,60; gli esiti opposti, Under e No Goal, si trovano a 2,10 e 2,15.

Marcatori Il neoacquisto Nzola è il principale indiziato per segnare un gol nella sfida tra Rapid e Fiorentina: una rete dell’ex Spezia paga 2,25, seguita dalla quota di 2,50 per una gioia personale di Nico Gonzalez, Munteanu o dell’altro volto nuovo dell’attacco di Italiano, l’argentino Beltran. Kouamé si gioca a 3,00, così come Burgstaller, primo possibile marcatore degli austriaci.

