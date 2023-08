Mondiali di ritmica, doppio argento per Sofia Raffaelli

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli argento al cerchio e alla palla ai Mondiali di ginnastica ritmica a Valencia. Nel primo attrezzo, l’azzurra è stata preceduta dalla tedesca Darja Varfolomeev, oro. Bronzo, invece, per l’ungherese Fanni Pigniczki. Per la tedesca il punteggio finale che le ha consentito di vincere l’oro è stato di 35.750. Poco meno, 35.250 per l’azzurra Raffaeli, mentre più staccata l’ungherese con 34.050.

Nel secondo attrezzo, a distanza di pochi minuti dal primo, l’azzurra ha chiuso con 35.200 dietro alla tedesca Darja Varfolomeev (35.800), bronzo alla bulgara Stiliana Nikolova (35.150). Si tratta del 51esimo podio mondiale per la Federginnastica.

– foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).