Gioco di carte Pokémon, annunciata l’espansione Paradosso Temporale

The Pokémon Company International ha rivelato che la prossima espansione del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, Scarlatto e Violetto – Paradosso Temporale, sarà disponibile il 3 novembre 2023 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Su ispirazione dei Pokémon Paradosso dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, introdurrà dei Pokémon e delle carte Allenatore Tempo Passato e Tempo Futuro, come recentemente svelato durante i Campionati Mondiali Pokémon 2023. I Pokémon Tempo Passato, robusti e potenti, tendono ad avere attacchi diretti che causano molti danni e sono più difficili da mettere fuori combattimento. I Pokémon Tempo Futuro, veloci e tecnici, tendono ad avere abilità e attacchi con effetti aggiuntivi che consentono manovre intelligenti e strategie astute. Inoltre, le carte Allenatore Tempo Passato tendono a supportare i Pokémon Tempo Passato, mentre quelle Tempo Futuro i Pokémon Tempo Futuro.

Tornano in questa espansione del GCC Pokémon anche le carte Macchinario Tecnico, in veste di nuove carte Oggetto Pokémon che mettono a disposizione un nuovo attacco al Pokémon a cui sono assegnate. Tra le carte degne di nota di questa espansione compaiono: 13 Pokémon-ex e sette Pokémon-ex Teracristal, 34 carte rare illustrazione di Pokémon, 15 carte rare illustrazione speciale, tra carte Pokemon e Aiuto, 28 carte ultrarare a figura intera impresse in modo speciale, tra carte Pokémon-ex e Aiuto, sette carte rare iper dorate impresse in modo speciale. Gli Allenatori troveranno le carte di Scarlatto e Violetto – Paradosso Temporale in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati. Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 2 novembre 2023 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto – Paradosso Temporale in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori potranno collezionare e lottare con i nuovi Pokémon Tempo Passato e Pokémon Tempo Futuro, e ricevere bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.