Comune di Padova: West Nile, un’ordinanza stabilisce un intervento di bonifica dei focolai di larve nelle aree private di via Cà Manzoni

Rimane alta l’attenzione per le infezioni da West Nile nel nostro territorio.

E’ stata firmata e pubblicata un’ordinanza del Settore Ambiente del Comune di Padova relativa al caso di infezione riscontrato lo scorso 8 agosto in via Ca Manzoni nella estrema periferia est della città, al confine con Saonara e Tombelle di Vigonovo.

L’Ulss in questi giorni ha analizzato la situazione dell’area che è prevalentemente rurale ed ha ravvisato la necessità di un rafforzamento delle misure di prevenzione attraverso la bonifica dei focolai delle larve di zanzara Culex Pipiens nella zona.

L’area interessata è di proprietà privata e quindi spetta ai proprietari stessi mettere in atto le misure di disinfestazione e prevenzione previste.

Da parte sua il Comune in collaborazione con l’Ulss ha provveduto ad effettuare un intervento straordinario di disinfestazione nelle poche caditoie stradali della via interessata.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)