Comune di Padova: solidarietà del Sindaco e della Giunta alla troupe di Telenuovo aggredita in Prato della Valle

Il sindaco Sergio Giordani informato dell’aggressione subita da una troupe di Telenuovo, invia a tutta gli organi di informazione la seguente nota:

“A nome mio e di tutta la Giunta esprimo la massima solidarietà e vicinanza ai due giornalisti di Telenuovo aggrediti ieri in Prato della Valle durante la realizzazione di un servizio televisivo sul nuovo semaforo sperimentale davanti all’ex Foro Boario. Un’aggressione assurda e priva di qualsiasi spiegazione che ancora una volta colpisce giornalisti intenti a fare il proprio lavoro a favore di tutta la collettività. La libertà dei giornalisti e dell’informazione è uno dei cardini della democrazia, e infatti dittatura e regimi illiberali impediscono e condizionano in ogni modo i media. Dobbiamo quindi difendere in ogni modo la libertà degli organi di stampa e l’importante lavoro che svolgono ogni giorno per tutti noi. Auguro ai due giornalisti aggrediti di superare rapidamente le conseguenze fisiche dell’aggressione e tornare presto con immutata fiducia e passione al loro lavoro”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)