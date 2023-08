Comune di Padova: provvedimenti di viabilità. Strade chiuse. Aggiornato in data 21 agosto 2023

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via Galileo Galilei, fino a venerdì 25/08/2023 con contemporanea inversione del senso unico di marcia in via San Francesco, tratto compreso tra via Ospedale Civile e via G. Galilei, con questa nuova direzione di marcia, per la posa di un cavidotto;

via Del Giglio, tratto compreso tra via A. Da Forlì ed il numero civico 79, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 50 m, fino a venerdì 6/10/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti;

via Mario Volpato, tratto compreso tra la rotatoria in prossimità dell’ingresso all’interporto ed il sottopasso di via Messico, fino a venerdì 25/08/2023, per i lavori relativi al uno scavo di attraversamento;

via Federico Chopin, compreso tra via G. Brahms e via L. Beethoven, da mercoledì 23/08/2023 a giovedì 24/08/2023 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti;

via Savonarola, tratto compreso tra via B. Cristofori e via I. Wiel, fino a venerdì 25/08/2023, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori relativi ad un allacciamento alla rete del gas metano.

