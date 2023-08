Comune di Padova: da lunedì 21 agosto i lavori del SIR3 per lo spostamento dei sottoservizi interessano l’area limitrofa all’incrocio tra lungargine Terranegra e via Facciolati

Da lunedì 21 i lavori per lo spostamento dei sottoservizi necessari alla costruzione della linea tranviaria SIR3 Stazione – Voltabarozzo interesseranno via Facciolati in prossimità dell’incrocio con lungargine Terranegra ed il ponte di Voltabarozzo.

E’ necessario infatti spostare e sostituire una condotta del gas.

E’ prevista l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione in lungargine Terranegra, nel tratto compreso tra lo sbocco su via Facciolati e via Nasini, con questa direzione di marcia, da lunedì 21 agosto a venerdì 15 settembre.

In pratica sarà sempre possibile per i veicoli uscire da lungargine Terranegra, al semaforo, per immettersi su via Facciolati, ma non sarà possibile, per il tempo necessario ai lavori immettersi da via Facciolati in lungargine Terranegra. Inoltre, sarà chiusa al traffico la campata del ponte di Voltabarozzo dedicata alla carreggiata in direzione Voltabarozzo – centro città, e la circolazione sarà a doppio senso sulla campata a fianco, quella che normalmente è a due corsie con senso di marcia verso Voltabarozzo provenendo dal centro.

Lunedì saranno delimitate le aree di cantiere, attivate le modifiche alla viabilità e nei giorni immediatamente successivi inizieranno i lavori veri e propri.

“Continuiamo senza sosta i lavori sui sottoservizi – spiega l’assessore alla mobilità Andrea Ragona – approfittando dei quali anche la rete del gas viene ammodernata con la sostituzione delle tubature. La circolazione anche per questo cantiere è assicurata sull’asse principale, quello Facciolati-Voltabarozzo, che non sarà mai chiuso al traffico. L’unico disagio è la temporanea chiusura di un breve tratto del lungargine Terranegra in un solo senso di marcia. Monitoreremo comunque giornalmente la situazione per assicurarci che non accadano situazioni impreviste”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)