Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LRJune 30,

2023 1) in CHF million June 30,

2022 1) in CHF million in % cal currency in % 2023 in CHF mil-

lion 31, 2022 in CHF mil-

lion in % Industriering 8

3250 Lyss

SwitzerlandKarin Labhart

Phone +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

[email protected]

www.feintool.com Press Release (PDF)

(GlobeNewsWire)