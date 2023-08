EVIDENT Corporation nomina il nuovo CEO e il nuovo COO

TOKYO, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Evident Corporation (“Evident”) ha annunciato la nomina di William Wesley “Wes” Pringle a Chief Executive Officer (CEO) e Hiroyuki Yoshimoto a Presidente e Chief Operating Officer (COO). Con effetto immediato, Wes subentra al CEO ad interim di Evident, Eric Anderson.

Wes vanta un’impressionante carriera trentennale alla guida della crescita e della trasformazione aziendale in diversi settori, tra cui quello dei beni di consumo, dell’industria, della sanità e che utilizzano software. Prima di entrare a far parte di Evident, Wes ha gestito diverse società per Danaher, tra cui Fluke Corporation (leader globale in test e misurazioni), guidandola per quasi 10 anni. In qualità di Presidente di Fluke, Wes ha supervisionato un periodo di significativa crescita ed espansione del mercato. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Head of Portfolio Operations presso la società di private equity Onex Corporation, dove ha aiutato oltre una dozzina di società in portafoglio ad accelerare la performance. “Sono onorato di entrare a far parte di Evident e aiutare a guidare questa attività centenaria attraverso una nuova fase di crescita. Sfruttando la passione e i talenti di questa organizzazione, credo che potremo offrire ai nostri clienti una crescita eccezionale e innovazioni in grado di cambiare il mercato”.

Hiroyuki è un leader esperto con una comprovata esperienza alla guida di aziende globali con sede in Giappone e negli Stati Uniti. Prima di entrare in Evident, Hiroyuki ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso aziende manifatturiere globali come Nissan Motor Corporation Group e Nidec Corporation. Ha guidato una crescita aziendale significativa espandendo la quota di mercato e fornendo una leadership pratica per l’eccellenza operativa. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e Japan Representative presso American Express, dove ha guidato l’azienda in un notevole percorso di crescita. “Lavorando come un unico team sono convinto che Evident possa creare una crescita sostenibile, continuando a portare avanti la sua missione di pioniere delle innovazioni che rendono la società più sana e sicura. Il nostro impegno per garantire la soddisfazione del cliente, insieme alla promozione di solide relazioni con i partner commerciali e le parti interessate, sarà il cardine del nostro progresso”.

Con la guida di questo nuovo team, Evident realizzerà il suo prossimo capitolo rafforzando ulteriormente il suo impegno nel fornire soluzioni di livello mondiale ai nostri clienti.

Informazioni su EVIDENT

In Evident, siamo guidati dallo spirito scientifico: l’innovazione e l’esplorazione sono al centro del nostro lavoro. Impegnati a rendere la vita delle persone più sana, più sicura e più gratificante, supportiamo i nostri clienti con soluzioni che risolvono le loro sfide e fanno progredire il loro lavoro, sia che si tratti di ricercare innovazioni mediche, ispezionare infrastrutture o esporre tossine nascoste nei prodotti di consumo.

Le soluzioni di Evident Industrial spaziano dai microscopi e videoscopi alle apparecchiature per i controlli non distruttivi e agli analizzatori a raggi X per la manutenzione, la produzione e le applicazioni ambientali. Forti di tecnologie all’avanguardia, i prodotti Evident sono ampiamente utilizzati per il controllo qualità, l’ispezione e la misurazione.

Evident Life Science offre a scienziati e ricercatori la possibilità di collaborare con soluzioni all’avanguardia nel campo della life science. Impegnata a rispondere alle sfide e a supportare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti, Evident Life Science offre una gamma completa di microscopi per patologia, ematologia, FIV e altre applicazioni cliniche, oltre che per la ricerca e l’istruzione.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.EvidentScientific.com

Informazioni su Bain Capital Private Equity

Sin dalla sua fondazione nel 1984, Bain Capital Private Equity ha collaborato strettamente con i team di gestione per fornire le risorse strategiche necessarie per costruire grandi aziende e contribuire al loro successo. Il team globale di Bain Capital Private Equity, composto da oltre 280 professionisti dell’investimento, crea valore per le società in portafoglio grazie alla sua piattaforma globale e alla profondità delle sue competenze in settori verticali chiave, tra cui sanità, beni di consumo/vendita al dettaglio, servizi finanziari e aziendali, industria e tecnologia, media e telecomunicazioni. Bain Capital è presente con 23 uffici in quattro continenti. Dalla sua fondazione, l’azienda ha effettuato investimenti primari o aggiuntivi in oltre 1.100 società. Oltre al private equity, Bain Capital investe in diverse classi di attività, tra cui credito, il public equity, il venture capital e immobiliare, gestendo circa 160 miliardi di dollari di patrimonio e sfruttando la piattaforma condivisa dell’azienda per cogliere opportunità in aree strategiche di interesse.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.baincapitalprivateequity.com

