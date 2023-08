EA Sports Mobile, il nuovo FIFA arriva anche su smartphone

Electronics Arts ha annunciato EA Sports FC Mobile, il cui lancio globale è previsto per il 26 settembre per dispositivi mobili. Sarà rilasciato come aggiornamento gratuito senza necessità di riscaricare il gioco sui dispositivi. Come rivelato all’inizio di questa settimana su Instagram, l’ala del Real Madrid Vini Jr. farà il suo debutto come prima cover star di EA Sports FC Mobile. I fan di Vini Jr. potranno sperimentare il suo tipico stile di corsa, portato in vita nel gioco grazie alla True Player Personality, enfatizzata dai migliorati Impact Controls, che permetteranno ai giocatori di prendere il controllo del campo per mostrare le proprie abilità di playmaking. “Sono entusiasta di essere la cover star e non vedo l’ora di condividere questa emozione con i fan di tutto il mondo”, ha dichiarato Vini Jr. “Il calcio è più di un semplice sport, e fare la mia parte per invitare più persone a questa celebrazione del calcio è un sogno”. I giocatori che parteciperanno all’evento Founders dal 24 agosto al 26 settembre 2023 in FIFA Mobile, otterranno lo status di Founder di FC Mobile per sbloccare diversi vantaggi, tra cui oggetti speciali per i giocatori di EA Sports FC Mobile al momento del lancio. Ulteriori dettagli saranno rivelati qui. Altre notizie riguardanti EA Sports FC sono state condivise con l’annuncio di EA Sports FC Online, che ha raggiunto più di 53 milioni di giocatori in Corea, Cina, Thailandia e Vietnam. Essendo l’esperienza di gioco di calcio free-to-play per eccellenza in Asia, sarà anche riconosciuto come disciplina ufficiale medagliata ai XIX Giochi Asiatici, che si terranno ad Hangzhou nel corso dell’anno.

[embedded content]