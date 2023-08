Comune di Padova: profughi ucraini, il Lions Club International Colli Euganei Dogi Contarini a sostegno del progetto Sai Rondine

Nelle scorse settimane il Progetto Sai Rondine del Comune di Padova ha avuto modo di incontrare l’associazione Lions Club International Colli Euganei Dogi Contarini, una realtà del territorio che da anni si occupa di azioni solidali e di supporto per la comunità.

L’Associazione ha donato tramite il programma “Uniti per i profughi ucraini” beni di prima necessità per le tre famiglie ucraine accolte nel progetto Sai Rondine (tra questi vestiti, scarpe, pannolini per i minori).

La donazione è avvenuta mercoledì 19 luglio nella sede della cooperativa Coges don Milani del Progetto Sai nel quartiere Arcella, in presenza del presidente dell’Associazione, di tre soci e di due operatori che lavorano nel progetto di accoglienza. Durante la visita all’interno dell’ufficio del progetto, il presidente Giorgio Brigato ha sottolineato come: “Il Lions International è un’associazione attenta ai bisogni umanitari che pone attenzione ad un paese che sta soffrendo, in questo modo perseguiamo i diversi scopi della nostra associazione: la pace tra i popoli, assistenza ai bisognosi, la creazione di un momento di fratellanza. In questo momento per noi rappresenta un obiettivo di amicizia, quello di farci sentire presenti e anche farci sentire solidali nella difficoltà”.

Questo gesto di solidarietà si colloca all’interno di una collaborazione che da alcuni anni vede l’associazione impegnata in azioni di supporto ai Servizi Sociali del Comune di Padova. Il Lions Club Colli Euganei Dogi Contarini nasce dal desiderio di un gruppo di amici di fondare un Club che rappresenti la nuova visione del lionismo in Italia. I soci fondatori, infatti, prendono il motto lionistico per antonomasia del “We serve” e lo trasferiscono in numerose iniziative di servizio basate sulla presenza nel territorio e sulla parola chiave del “fare” mettendoci la faccia. La donazione di beni di prima necessità per le famiglie ucraine rappresenta una testimonianza di quest’impegno. Solidarietà, vicinanza e senso di fratellanza vengono messi in circolo, impegnandosi in prima persona e facendo sentire la presenza sul territorio. Le famiglie ucraine sono state molto entusiaste e grate dei doni ricevuti, sentendosi accolte e riconosciute.

L’assessora al sociale Margherita Colonnello dichiara: “Ringrazio di cuore Lions Club International Colli Euganei Dogi Contarini per la sensibilità dimostrata nell’affrontare la grave situazione del popolo ucraino e per la preziosa collaborazione offerta al Comune di Padova. Con questo gesto di solidarietà il Lions Club conferma ancora una volta, con azioni concrete, la massima attenzione alle persone più fragili e vulnerabili”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)