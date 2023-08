Community Shield all’Arsenal, ManCity ko ai rigori

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’Arsenal vince ai rigori il suo diciassettesimo Community Shield, conquistando il primo trofeo della nuova stagione. I gunners dagli undici metri superano il Manchester City, formazione che ha fatto bottino pieno lo scorso anno con Premier League, FA Cup e soprattutto Champions. L’Arsenal torna ad alzare al cielo questo trofeo dopo averlo vinto l’ultima volta nel 2020. Pronti via e il match è subito vivace e con ritmi abbastanza alti. Al 25′ ci provano i gunners col neoacquisto Havertz e Martinelli, ma Stones riesce a sventare entrambe le occasioni. La squadra di Arteta è ancora pericolosa al 40′ sempre con Havertz, ma Ortega – preferito a Ederson da Guardiola – compie un grande intervento da distanza ravvicinata. Prima della pausa chance per il City di Guardiola, che di Arteta è il ‘maestrò – sfiora il gol con Rodri che ci prova da centrocampo, ma il pallone si spegne di poco alto. Nella ripresa Guardiola mischia le carte e inserisce, oltre che De Bruyne che era partito dalla panchina perchè non ancora al 100%, Palmer al posto di Haaland. Al 69’ il giovane numero 80 del City si rende pericoloso con il sinistro, ma Timber devia in corner a pochi metri dalla porta.

E’ il preludio del gol che arriva otto minuti più tardi, al 77′, quando Palmer riceve palla sulla trequarti si coordina e con un perfetto mancino non lascia scampo a Ramsdale: palla praticamente all’incrocio dei pali. Proprio il portiere dell’Arsenal, all’82’, compie un miracolo su Foden, respingendo un piazzato dell’inglese con la punta del piede. Il match sembra destinato a finire così, ma al minuto 101 l’Arsenal acciuffa il pari: tiro debole di Trossard da fuori area, deviazione di Akanji e palla che si insacca in rete non lasciando scampo a Ortega. Si va ai rigori. Per il Manchester City sbagliano De Bruyne (traversa) e l’eroe della finale di Champions League con l’Inter, Rodri (parata di Ramsdale), decisiva per l’Arsenal la trasformazione di Fabio Vieira. Arsenal batte Manchester City 5-2 dopo i calci di rigore.

