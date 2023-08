Fondo Sociale Europeo Plus “Giovani Energie”

Il CSV di Padova e Rovigo è disponibile al ruolo di partner operativo dell’iniziativa

La Regione del Veneto, con l’iniziativa “Giovani Energie”, finanzia percorsi capaci di offrire ai giovani opportunità di scoperta dei propri talenti e competenze chiave per l’autonomia sociale ed economica.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale.

Destinatari

L’iniziativa intende coinvolgere i giovani che hanno un’età compresa tra i 16 e i 29 anni e si trovano in una delle seguenti condizioni:

sono disoccupati , inclusi coloro che pur avendo un contratto di lavoro, conservano lo stato di disoccupato;

, inclusi coloro che pur avendo un contratto di lavoro, conservano lo stato di disoccupato; sono inattivi ;

; sono minori “in dispersione” scolastica che hanno assolto all’obbligo di istruzione.

Soggetti proponenti

Possono presentare candidatura:

soggetti accreditati iscritti nell’elenco degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro ;

; Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ;

; Soggetti accreditati iscritti all’elenco per l’ ambito della Formazione Superiore e/o Iniziale ;

; Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l’ambito della Formazione Superiore e/o Iniziale.

Ogni proposta progettuale dovrà garantire la presenza al suo interno di tutte e tre le tipologie di accreditamento (quindi Servizi al Lavoro, Formazione Superiore e Formazione Iniziale); nel caso in cui i requisiti richiesti non siano in capo al medesimo soggetto proponente, dovranno essere coinvolti, come partner operativi, uno o più soggetti che assicurino il possesso dei requisiti non già in capo al proponente.

Per tutti i progetti, è obbligatorio il partenariato operativo (quindi con attribuzione di budget) con almeno una organizzazione del terzo settore, costituite da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’avviso e che abbiano come finalità statuaria la realizzazione di interventi a favore dei giovani.

Aree di intervento

Le proposte progettuali dovranno essere composte da 4 Aree e da una combinazione di interventi, tra cui alcuni obbligatori:

Emersione Coinvolgimento Attivazione generativa Ecosistema territoriale

Termini per la presentazione dei progetti

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro le ore 13.00 dell’ 8 settembre 2023.

Per maggiori informazioni, consulta il bando: Bando Fondo Sociale Europeo Plus

(CSV di Padova)