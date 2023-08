Verstappen vince la Sprint Race del Gp del Belgio

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Belgio, al termine di una giornata caratterizzata da pioggia, ritardi e imprevisti sul circuto di Spa. L’olandese, partito in pole, ha chiuso la gara, su 11 giri, davanti alla McLaren di Oscar Piastri, che centra così il primo podio in F1. Terzo posto per Pierre Gasly (Alpine). Quarto e quinto posto per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguite dalla McLaren di Lando Norris. Lewis Hamilton chiude settimo, dopo la penalizzazione di cinque secondi per un contatto con Sergio Perez, poi costretto al ritiro. In top ten anche George Russell, Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Domani nel Gp del Belgio la Ferrari di Charles Leclerc scatterà dalla pole position.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).