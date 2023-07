F1 Gp Belgio 2023, Verstappen domina la Sprint. Niente podio per le Ferrari

Secondo posto per la McLaren di Piastri, terzo postoper l’Alpine di Gasly

Roma, 29 lug. Max Verstappen si aggiudica la Sprint race che precede il Gp del Belgio 2023 in programma domani a Spa, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 prima della pausa estiva. In una giornata condizionata dalla pioggia, con la gara sprint rinviata e poi ridotta a 11 giri sulla pista inizialmente bagnata e con la presenza della safety car, il pilota olandese della Red Bull ha preceduto la McLaren dell’australiano Oscar Piatri e la Alpine del francese Pierre Gasly.

Subito dietro le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, in quarta e quinta posizione, seguite dalla McLaren di Lando Norris e dalle Mercedes di Lewis Hamilton, condizionato da una penalizzazione di 5”, e George Russell. Domani alle 15 il Gp del Belgio: Ferrari in pole position con Leclerc.

(Adnkronos)