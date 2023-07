Oscar Green 2023: Lottaroli Laura presenta il progetto “Gusto d’Inverno”, l’essiccato di Radicchio Tardivo

Roberto e Laura con l’epidemia Covid 19 diversificano la produzione della piccola azienda di famiglia con la realizzazione di un laboratorio per la produzione di trasformati ed in particolare per l’essicazione. Nella loro multifunzionalità coltivano il radicchio rosso tardivo, tipico di questa provincia. La passione di Laura si spinge a capire come poter essiccare e valorizzare il fiore d’inverno mantenendo il suo colore, profumo e gusto. La produzione di questo radicchio essiccato da impiegare per gli usi come i risotti permette di proporre sul mercato di vendita diretta la stagionalità anche in altri momenti dell’anno con una tecnica di produzione del tutto naturale. Un esempio molto particolare di diversificazione delle coltivazioni

Rappresenta un esempio di diversificazione delle produzioni locali con una grande curiosità nel poter provare in vari momenti dell’anno un prodotto tipico di questo territorio diversamente disponibile nel solo periodo invernale

Il progetto qualifica la vendita diretta aziendale verso il consumatore finale, con la possibilità di acquistare dei prodotti molto particolari dedicati al settore gastronomico. Costituisce un esempio interessante di diversificazione delle coltivazioni in un territorio vocato quasi esclusivamente alla coltivazione dei vigneti.