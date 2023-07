Este: Disponibilità moduli per la raccolta firme relativa a n. 3 richieste di referendum abrogativo, promosso da comitato “Rispetto per tutti gli animali”

Home Notizie Disponibilità moduli per la raccolta firme relativa a n. 3 richieste di referendum abrogativo, promosso da comitato “Rispetto per tutti gli animali”

Sono disponibili fino al 15 settembre 2023 presso il Polisportello i moduli di raccolta firme relative a n. 3 richieste di referendum abrogativo, promosse dal comitato “Rispetto per tutti gli animali” contro sperimentazione animale, allevamenti intensivi e manifestazioni storiche, di cui è stato dato annuncio in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 83 del 7.4.2023, per l’abrogazione dell’art. 19Ter delle disp.di coord. e transit. Al codice penale RD. 28 maggio 1931 n. 601 (introdotto dall’art. 3 L. 20 luglio 2004 n. 189, limitatamente ad alcune parole.

Per appuntamenti rivolgersi all’Ufficio Polisportello, al piano terra del palazzo municipale, in Piazza Maggiore, 6

[email protected] oppure tel. 0429 617 550

Orari:

lun – ven 8,30 – 13

mercoledì anche: 15 – 18

sabato: 8.30 – 11.30

