Accademia: iniziative e successi della stagione appena conclusa

E’ terminato un altro anno ricco di soddisfazioni per l’Accademia sia per quanto riguarda i risultati sportivi che per le iniziative organizzate dalla società al di fuori del rettangolo di gioco. Ecco una panoramica della stagione appena conclusa.

CAMP. Si sono da poco conclusi i +Adrenalina Volley Camp e il Volley Fan Experience di Falcade, camp nei quali ragazze e ragazzi nati tra il 2008 e il 2012 hanno potuto cimentarsi e divertirsi all’insegna della pallavolo, sotto la sapiente guida dei nostri tecnici e dei nostri giocatori, passati e presenti.

Nel camp che si è svolto alla Kioene Arena in quattro settimane (dal 19 giugno al 14 luglio) hanno partecipato 250 ragazzi, mentre a Falcade si sono esauriti i posti disponibili in pochi giorni. Allenatori d’eccezione sia a Padova sia nelle Dolomiti, in quanto Mattia Gottardo (cresciuto nella nostra Accademia) e Marco Volpato (bandiera bianconera con i suoi 11 anni all’ombra del Santo) sono stati stabili per tutte le giornate rispettivamente a Padova e a Falcade.

PROGETTO SCUOLA E KIOENE VOLLEY GAMES. È stato un successo anche quest’anno il “Pallavolo Padova School Project”. Oltre 3000 alunni di diversi Istituti Comprensivi di Padova e provincia hanno preso parte a questa iniziativa attraverso la quale diversi nostri allenatori del settore giovanile hanno insegnato i fondamentali del volley ai ragazzi.

La giornata conclusiva (“Kioene Volley Games”) si è svolta il 20 aprile alla Kioene Arena dove, per l’occasione, sono stati allestiti 10 campi da 3vs3 dove gli alunni si sono sfidati tra di loro. Inoltre hanno potuto incontrare 7 giocatori della prima squadra che hanno intrattenuto i ragazzi dialogando, rispondendo a domande e giocando con loro.

NAZIONALE E RISULTATI. Dal punto di vista sportivo anche quest’anno non sono mancate le soddisfazioni. Partendo dai più grandi dell’U19, dopo esser arrivati secondi in regione, i ragazzi di coach Cecchinato e Bottaro hanno raggiunto un bel settimo posto ad Agropoli nelle finali nazionali di categoria e la settimana dopo sono arrivati quarti nelle finali nazionali della Junior League U20 (torneo riservato alle formazioni giovanili delle squadre di SuperLega).

Ottimo anche il percorso dell’U17 di coach Sabbadin e Stellin che, dopo aver vinto il titolo regionale, hanno terminato la rassegna italiana al settimo posto.

Vince il titolo regionale anche l’U14 dei coach Biasini, Marchesan e Salmaso . La stessa squadra si è aggiudicata anche il titolo provinciale U15 primavera.

Non sono da meno le formazioni dei più piccoli dove la U13 di Beccaro, Mazzetto e Biasini nel 3v3 è arrivata seconda in regione e si è arresa in semifinale regionale contro l’U13 del Mirano. La formazione U12 di mazzetto e Beccaro invece vince tutte le gare del proprio campionato 6×6 terminando al primo posto del girone e per un punto arriva seconda alla fase regionale del 3×3.

Da ricordare anche la U19 Junior di Schievano e Beggiato che è arrivata seconda nel campionato di II Divisione e disputerà nella prossima stagione il campionato di I Divisione visti i ripescaggi di categoria.

Sempre tanti sono i ragazzi di Pallavolo Padova che prendono parte alle rappresentative territoriali, regionali, o che vengono chiamati per collegiali e campionati delle nazionali giovanili.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)