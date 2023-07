Rilascio e rinnovo patentino fitosanitario, aperte le iscrizioni ai nuovi corsi

L’Ufficio Formazione di Coldiretti Impresa Verde Padova sta raccogliendo le adesioni per i nuovi corsi “rilascio” e “rinnovo”, rispettivamente da 20 e 12 ore, per l’ottenimento del certificato per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il corso sarà gratuito per i titolari, partecipi familiari, coadiuvanti di aziende agricole e a pagamento (152€) per privati, hobbisti, giardinieri, manutentori del verde, ecc. Le lezioni si terranno a partire dai mesi di settembre e ottobre.

Il calendario è in fase di definizione, per iscrizioni e informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Formazione, tel. 049 8997318 -19, mail: [email protected]; [email protected].

(Coldiretti Padova)