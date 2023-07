Lollobrigida: “Al lavoro anche al vertice Fao per soluzioni alla crisi del grano”

(Adnkronos) – “In queste ore alla Fao, a Roma, si sta svolgendo il summit sulla sicurezza alimentare alla quale l’Italia tiene particolarmente. Crediamo che sia l’argomento del giorno quello di riuscire a trovare soluzioni per questa crisi internazionale provocata dalla Russia che continua a mettere in difficoltà anche il sistema alimentare internazionale usando il cibo come arma”. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine della presentazione della campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta dell’Ismea e del Masaf al Coni, presente anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi.

“Tutti devono fare il possibile per ovviare a questa crisi e su questo stiamo ragionando e soprattutto operando – ha detto – nel tentativo di avere un approccio diverso e poter dare sostegno alle popolazioni che non possono essere private degli alimenti primari”.

Inoltre, su possibili soluzioni alla crisi del grano, ha aggiunto Lollobrigida, “ragioniamo insieme agli alleati per ripristinare il diritto internazionale che è la priorità, ma di questo argomento si occupano in maniera puntuale la nostra presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri”. “Io mi attengo a seguire le vicende della crisi dal punto di vista alimentare sia con riferimento alle produzioni italiane sia nell’interlocuzione con il mio collega ucraino Solski – ha spiegato Lollobrigida – con il quale ci sentiamo per capire come andare incontro alle esigenze di una nazione che sta lottando per la propria libertà ma anche in nome e per conto di tutte le nazioni che desiderano che la libertà dei popoli resti una priorità”.

“Penso che si potrebbe inserire nei pacchi di pasta un codice Qr con un video per spiegare come cuocere la pasta, in realtà per noi è normale ma non nel resto del mondo dove la gente non sa da che parte cominciare e fa cose pazzesche. Il mio augurio va al mondo della trasformazione per riuscire ancora di più ad incrementare i loro livelli di vendite” ha aggiunto spiegando che “abbiamo aperto un tavolo di confronto con la filiera e il 3 agosto ci sarà un incontro con il sottosegretario La Pietra”.



(Adnkronos – Lavoro)