Etichettatura ingredienti e tabella nutrizionale vino

La riforma della OCM unica ( reg. 2117/2021) ha stabilito che a partire dall’8 dicembre 2023 il vino dovrà fornire le informazioni relative ad ingredienti e valori nutrizionali. I produttori saranno obbligati a riportare obbligatoriamente in etichetta il solo valore relativo alle calorie mentre tutte le altre informazioni potranno essere messe a disposizione al di fuori della etichetta fisica attraverso l’impiego di strumenti digitali. I nostri Uffici territoriali sono a disposizione per fornire maggiori dettagli e informazioni sul sistema messo a punto da Coldiretti per adempiere a questo nuovo obbligo.

Le norme di base saranno completate con l’adozione di un regolamento delegato e da un documento di domande e risposte in fase di predisposizione dai servizi della Commissione. Come noto dal 1 gennaio 2023 è partito anche l’obbligo di fornire informazioni ai consumatori sul corretto smaltimento dei materiali di imballaggio. Anche per questo obbligo è possibile avvalersi di modalità digitali.

(Coldiretti Padova)