5 per mille 2023: aggiornamenti per gli enti ammessi

L’elenco è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e contiene gli enti del Terzo settore accreditati ad ottenere il beneficio

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’aggiornamento dell’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio, insieme al relativo decreto direttoriale n. 119 del 7 luglio 2023, con il quale è stato approvato tale aggiornamento.

Si ricorda inoltre che a fine maggio è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del dpcm 23 luglio 2020, l’elenco aggiornato dei nuovi enti del Terzo settore iscritti al 5 per mille 2023, insieme con il relativo decreto direttoriale di approvazione.

Per quanto riguarda invece le Onlus accreditate al beneficio per l’anno 2023, sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare l’elenco permanente delle Onlus accreditate e quello delle Onlus iscritte per la prima volta al 5 per mille 2023.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

(CSV di Padova)