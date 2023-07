Rinnovo accordo quadro tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e l’università di Padova

pubblicato il 25 luglio 2023

In data 21 luglio, è stato siglato il rinnovo dell’accordo quadro tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e L’Università degli Studi di Padova. Prosegue quindi la fattiva collaborazione tra le due Istituzioni nel campo della Sicurezza in ambito civile e industriale e per la prevenzione incendi.

La collaborazione, iniziata nel 2016 con l’istituzione del corso di laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale classe LM26 proseguirà nel prossimo quinquennio anche alla luce dei brillanti risultati ottenuti fino ad ora.

Il corso forma un ingegnere della sicurezza che, accanto a solide conoscenze di base, acquisisce approfondite capacità nel settore dell’analisi del rischio degli edifici civili e delle infrastrutture e degli impianti dell’industria di processo, delle modalità tecniche gestionali della qualità, della sicurezza delle strutture civili e dei processi industriali e negli ambienti di lavoro.

L’integrazione di questi aspetti sarà raggiunta attraverso la complementarietà dei temi trattati nei singoli corsi e l’abitudine ad affrontare le problematiche con approccio multidisciplinare.

Il laureato sarà caratterizzato da capacità professionali di “problem solving”.

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale proposto è di tipo inter-area con un percorso comune, nel primo anno, orientato agli aspetti metodologici riguardanti l’analisi del rischio e il quadro dei riferimenti tecnico normativi.

Mentre nel secondo anno sono proposti due curricula: Industriale, orientato all’ingegneria di processo e le interazioni tra impianti industriali e rischi naturali; Civile, orientato alla prevenzione incendio e interventi strutturali per la protezione e prevenzione dei rischi in edifici civili e installazioni industriali.

Tramite questa convenzione, all’interno del percorso formativo sono inseriti i contenuti del Corso Base di Specializzazione di Prevenzione Incendi finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M.I. 5 agosto 2011, specifico per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale, organizzato in collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova unitamente al Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Padova.

Il corso, unico nel panorama universitario italiano, abilita gli studenti del corso di laurea, al momento del conseguimento della laurea magistrale, all’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell’Interno abilitati alle pratiche di prevenzione incendi.

Il tutto permetterà ai neo laureati un facile inserimento nel mondo del lavoro come peraltro testimoniato dall’esperienza degli anni trascorsi.

Inoltre, gli studenti del corso di laurea svolgeranno stage o tirocini all’interno della struttura organizzativa dei Vigili del Fuoco, così come Ateneo e Corpo Nazionale metteranno a disposizione il proprio personale, ciascuno nel proprio settore di competenza, per l’organizzazione di attività seminariale e corsi di formazione, nonché di partecipazione a Gruppi di Lavoro Interistituzionali su tematiche di preminente interesse nazionale.

Infine, sarà proseguito il percorso già intrapreso negli scorsi anni di sviluppo di diverse attività atte alla messa a punto di metodologie innovative nel settore dell’analisi multirischi relative ai rischi emergenti quali fenomeni NaThec e ai processi della transizione energetica e all’applicazione di metodi basati sull’approccio ingegneristico—prestazionale (FSE—fire safety engineering) su complessi edifici storici di elevato pregio architettonico-culturale, per i quali il metodo ordinario di verifica deterministico-prescrittivo non sia perseguibile perché non rispettoso dei vincoli di tutela e conservazione del bene.

