Gelati: in provincia di Padova si spendono 29 milioni di euro

Nel territorio sono presenti 191 gelaterie, 153 sono artigianali. Il Presidente degli Alimentaristi di Confartigianato Imprese Padova Paolo Bertelli: “Sono gli ingredienti a fare differenza ma, quelli naturali, sono diventati carissimi: zucchero, latte, frutta e perfino il packaging”.

Non c’è niente di meglio di un buon gelato artigianale per vincere l’afa di questi giorni. L’effetto dell’anticiclone africano Caronte ha dato maggior impulso ai consumi di un prodotto che genera una spesa annuale di 29 milioni di euro nella nostra provincia. La stima è realizzata dall’Ufficio studi di Confartigianato, in base ai dati Istat sui consumi delle famiglie, nel 2022.

Nel territorio padovano, sono 191 le gelaterie presenti, l’80% è artigianale.

“Il gelato fa parte del bagaglio della tradizione veneta -spiega il Presidente degli Alimentaristi di Confartigianato Imprese Padova Paolo Bertelli – non a caso proprio a Longarone, nel 1959, si tenne la prima edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale (MIG), grazie alla presenza in zona di diverse famiglie di gelatieri che hanno reso famoso questo prodotto italiano anche all’estero”.

Le temperature degli ultimi giorni hanno spinto in alto gli acquisti di un prodotto rinfrescante che aiuta a combattere l’afa e i colpi di calore. E sempre più apprezzato è il gelato artigianale che -a detta anche dei medici-, è uno degli alimenti in tal senso più adeguato specie per i bambini, in quanto fornisce il giusto apporto calorico oltre a elementi importanti per la crescita come proteine, calcio, fosforo, ferro e vitamine A, B1 e B12.

“Sono sempre gli ingredienti a fare differenza -continua Bertelli-. L’impegno delle gelaterie artigiane è quello di garantire ai consumatori una grande attenzione alle materie prime, nonostante i rincari abbiano creato non poche difficoltà ai produttori. Alcuni ingredienti, infatti, sono diventati carissimi: zucchero, latte, frutta ma anche il packaging. Da parte nostra, abbiamo cercato di contenere gli aumenti per poter assicurare ai consumatori, in questa estate così calda, un buon gelato artigianale, realizzato a regola d’arte”.

(Confartigianato Imprese Padova)