A le Mans 15 azzurrini in gara ai Campionati Europei Pony

ROMA (ITALPRESS) – Sarà una settimana intensa quella che attende i giovanissimi azzurri impegnati nei Campionati Europei Pony di salto ostacoli, dressage e concorso completo al Pòle Europèen du Cheval di Le Mans, in Francia. L’Italia schiera una rappresentativa composta da 15 ragazze e ragazzi, con una squadra in tutte e tre le discipline. Nel salto ostacoli, il Team Italia è composto da Nicole Biffi con Alto de Fougnard, Ludovica Camerlengo con Orchid’s Anucia, Lorenzo Privitera con Calix de Vuzit, Vittoria Sofia Rotolo con Vainqueur de Lalande e Enrico Santoni con Maddalena. Il Capo Equipe degli azzurrini è Marco Bergomi e Piero Coata il tecnico selezionatore. A difendere il tricolore nel dressage sono invece Salome Bartz con Derano B, Alessandro Bonaglio con HB Daily Sunshine, Mina Felicitas Simeone con Chica del Sol e Virginia Spoenle con Coer Noble. A guidare i quattro giovani azzurri in veste di Capo Equipe e tecnico responsabile del settore è Valentina Truppa. Nel concorso completo, infine, l’Italia si presenta con Carola Carabelli con Muckrim Gareth, Greta Enfi con On Duty, Giacomo Gardini con Bluelake Scooter, Gaia Mandorla con Alan’s Pride, Caterina Rumi con Kilgarvin Morning Misty e Viola Santini con Ellebororo del Colle San Marco. Capo equipe è Francesca Blasi, tecnico selezionatore Emiliano Portale e tecnico per il dressage Zilla Pearse. Completano la delegazione azzurra i veterinari di squadra Isabella Maffei per il salto ostacoli ed Andrea Galizio per dressage e concorso completo e Carlotta Blasi per il supporto logistico al Team Italia di dressage. Dopo la cerimonia di apertura di questa sera, domani i Campionati Europei Pony entreranno nel vivo con l’inizio delle gare che vedono iscritti ben 162 binomi in rappresentanza di 21 nazioni.

– foto ufficio stampa Fise –

(ITALPRESS).