Shomurodov resta al Fantacalcio: va al Cagliari

Visite mediche per l’attaccante uzbeko

Roma, 24 lug. – Eldor Shomurodov resta al Fantacalcio. Chiusa la trattativa, infatti, tra la Roma ed il Cagliari per il passaggio in prestito dell’attaccante: 1 milioni di euro per il prestito oneroso, con il riscatto fissato a 9 milioni. Il calciatore sta sostenendo in questi minuti le visite mediche di rito.

L’ingaggio, invece, verrò diviso a metà tra i rossoblu ed i giallorossi. Shomurodov riparte dalla Sardegna, dopo una seconda parte di stagione non esaltante con la maglia dello Spezia. Magari con il Cagliari di Ranieri potrebbe risultare decisivo anche per i fantallenatori.

Shomurodov è chiamato a riscattarsi. Come scritto in precedenza, l’avventura allo Spezia non è stata delle più prolifiche. Nello scorso Fantacalcio, in ventuno presenze, di cui diciassette a voto, ha regalato ai fantallenatori solamente +4 di bonus, frutto di un gol ed un assist. Numeri che hanno portato la sua In generale la sua carriera in Serie A non è mai esplosa, eccezion fatta per il periodo positivo con la maglia del Genoa.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)