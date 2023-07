Fs, Rixi: “Nuova società Treni turistici Italiani molto importante per risorgimento turismo”

Così il viceministro delle Infrastrutture durante la presentazione della nuova società Treni Turistici Italiani del Polo Passeggeri di Fs a bordo del treno partito da Roma Termini e arrivato a Pietrarsa-San Giorgio a Cremano



Napoli, 24 lug. “Oggi stiamo vivendo un nuovo risorgimento del turismo in Italia, quest’anno i flussi stanno aumentando in maniera considerevole e l’offerta e la domanda sono molto diverse rispetto al pre covid, quindi riuscire a dare un servizio aggiuntivo sul settore ferroviario è molto importante per il governo”. Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi durante la presentazione della nuova società Treni Turistici Italiani del Polo Passeggeri di Fs a bordo del treno partito da Roma Termini e arrivato a Pietrarsa-San Giorgio a Cremano.

“Mettiamo insieme la storia e il futuro del nostro Paese senza perdere l’identità del made in Italy ma rilanciandolo per i prossimi decenni” ha detto Rixi. “Stiamo investendo moltissimo sulla struttura delle ferrovie con Rfi con il Pnrr e sulla elettrificazione delle linee. Lanciare oggi un progetto come questo vuol dire la riapertura di un mercato del turismo a livello mondiale per essere protagonisti in Italia e in Europa del rilancio della mobilità ferroviaria” ha spiegato Rixi.

“E’ un focus fondamentale per il turismo qualificato che viene in Italia con un servizio aggiuntivo rispetto al servizio business e all’Intercity su cui il governo nei prossimi anni vuole investire un miliardo di euro per comprare i nuovi Intercity. E’ uno dei tasselli del puzzle che nei prossimi 5, 6 anni ci vedrà protagonisti del rilancio dell’offerta ferroviaria e a livello infrastrutturale”, ha concluso Rixi.

