Comune di Padova: entrati nel vivo i lavori del tram Sir3 davanti al Liceo Cornaro

E’ in piena attività, in questi giorni il cantiere della linea tranviaria SIR3 – sistema SMART all’altezza del Liceo Alvise Cornaro in fondo a via Alvise Riccoboni.

I lavori in corso riguardano la realizzazione della piattaforma dove sarà posata la rotaia guida del tram e la predisposizione dell’area alla costruzione della fermata prevista in corrispondenza dell’importante polo scolastico. Per fare questo, è in corso di demolizione il muro di cinta della scuola stessa, e contestualmente il suo arretramento di alcuni metri, per fare posto alla sede tranviaria. La nuova recinzione del Liceo è realizzata con un muretto basso in calcestruzzo che sarà sormontato da una grata metallica “tipo orsogrill” permeabile alla vista; contestualmente è realizzato anche il nuovo accesso, carrabile e pedonale all’istituto.

I lavori si concentrano in queste settimane estive in cui la scuola è quasi deserta, per ridurre al minimo i disagi, e continueranno anche tutto il mese di agosto senza alcuna pausa per le ferie, in modo da essere completati per la riapertura delle scuole i primi di settembre.

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona sottolinea: “Stiamo entrando nel vivo dei lavori e più si va avanti più i cantieri saranno importanti come la costruzione del ponte sullo Scaricatore che inizierà in autunno. Stiamo anche andando avanti secondo il programma nello spostamento dei sottoservizi, in modo che a settembre sia possibile per l’impresa esecutrice iniziare a lavorare alla costruzione della sede tranviaria vera e propria an che lungo le strade, via Sografi, via Giustiniani, via Falloppio verso il piazzale della Stazione. Abbiamo previsto che siano tutti microcantieri non più lunghi di 300 metri alla volta, in modo da limitare il più possibile il disagio sia al traffico che ai residenti e ai negozi. L’obiettivo è di mantenere quanto più possibile inalterata la viabilità. Certo ci sarà in ogni caso qualche disagio ma ricordiamoci che stiamo realizzando una infrastruttura che recherà un grande beneficio a tutta la città non solo a chi userà il tram, ma a tutti che beneficeranno di spostamenti più fluidi e agevoli”.

Il rup del progetto di Aps Holding Diego Galiazzo, spiega: “L’impresa esecutrice in questi giorni, dopo la demolizione del vecchio muro di cinta sta realizzando la nuova recinzione, e il nuovo ingresso, della scuola mentre nell’area esterna saranno realizzate le due banchine per la fermata del tram che è prevista a servizio del Liceo. Sempre in questa zona verso il canale Scaricatore è già stata realizzata la bonifica bellica, mentre verso il centro della città si procederà con la realizzazione della sede tranviaria. Nel frattempo stanno proseguendo i lavori di spostamento dei sottoservizi che dovrebbero terminare intorno a settembre. Così la sede stradale sarà completamente a disposizione dell’impresa che inizierà a realizzare l’infrastruttura tranviaria vera e propria”.

Il responsabile direzione e coordinamento dei cantieri Johnny Viel, precisa: “Noi lavoreremo tutto il mese di agosto, senza fermarci e da settembre partirà la realizzazione delle piattaforme che vanno fino al ponte e da dietro l’Ospedale Sant’Antonio fino a qui davanti al Liceo Cornaro. Anche al deposito di Voltabarozzo stiamo già lavorando abbiamo completato la posa dei pali delle fondazioni e da settembre partirà la vera e propria urbanizzazione. Questo cantiere davanti alla scuola sarà concluso per la riapertura delle scuole”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)