Vingegaard in giallo a Parigi: il Tour è ancora suo

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard è ufficialmente il vincitore del Tour de France 2023. Nessun colpo di scena nella 21esima e ultima tappa della Grand Boucle – 115,5 km fra Saint-Quentin-en-Yvelines e gli Champs-Elysees – che vede il corridore danese della Jumbo-Visma chiudere con la maglia gialla a Parigi: per lui è la seconda vittoria di fila nella classifica generale.

L’ultima frazione se l’aggiudica invece il belga della Bora-Hansgrohe, Jordi Meeus, che in una volata al cardiopalma beffa al fotofinish Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Dylan Groenewegen (Team Jayco Alula). Solita passerella finale per il gruppo, con foto di rito e saluti nella parte iniziale anche se nel circuito conclusivo sulle strade della capitale francese è battaglia vera, con continue fughe e scatti per anticipare la volata. Giornata agrodolce per Philipsen, il belga vince comunque la maglia verde.

Vingegaard chiude con 7’29” di vantaggio su Tadej Pogacar (miglior giovane), terzo Adam Yates a 10’56”. Maglia a pois per Giulio Ciccone a 31 anni dalla vittoria di Claudio Chiappucci. Il danese, però, dopo qualche giorno di riposo inizierà la preparazione per la Vuelta: è stato lo stesso corridore della Jumbo-Visma ad annunciare che sarà al via al fianco di Primoz Roglic, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, il 26 agosto prossimo a Barcellona.

