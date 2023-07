Secondo anniversario di Pokémon Unite, arriva Mewtwo

The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di aggiornamenti per Pokémon Unite su mobile e Switch in occasione del secondo anniversario del gioco. Dal suo lancio nel 2021, Pokémon Unite ha superato i 100 milioni di download in tutto il mondo e 56 Pokémon giocabili sono stati aggiunti. Per festeggiare, il Pokémon leggendario Mewtwo è ora disponibile nel gioco. Mewtwo può megaevolversi in MegaMewtwo X durante le lotte e usare le sue mosse in rapida successione per attaccare gli avversari. I giocatori possono ottenere la licenza Unite di MegaMewtwo X senza costo partecipando all’evento “Sfida della grotta cristallina di Mewtwo”, attualmente in corso all’interno del gioco. In più, l’arrivo della licenza Unite di MegaMewtwo Y è in programma per la metà di agosto, il che offrirà agli Allenatori un ulteriore modo di giocare con il Pokémon. A differenza del formato standard delle lotte 5 contro 5, in agguato selvatico i giocatori dovranno collaborare con i compagni di squadra per proteggere Tinkaton dai Pokémon selvatici che lo attaccano. Alcuni Pokémon sconfitti durante la lotta possono anche essere richiamati in campo una volta per dare una mano. Tutte le informazioni sui round possono essere recuperate sul sito ufficiale.