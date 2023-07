Camposampiero: ROMBI DAL PASSATO | Un weekend di motori, socialità, intrattenimento, inclusione

sabato 29 e domenica 30 luglio

C’è molta attesa e curiosità per, in programmaa Rustega.Già dal titolo si capisce che a farla da protagonista sarà ilche sfileranno lungo le vie del paese, attraversando anche il capoluogo partendo dal piazzale della stazione, prima di esserenella zona artigianale che si presta perfettamente a tale attività.

Motori d’epoca, dunque, ma non solo, perché tra gli ingredienti della manifestazione vi sono anche tuning, quad, musica, Dj set e soprattutto socialità e inclusione. Su precisa scelta degli organizzatori, infatti, ROMBI DAL PASSATO, non vuole essere un semplice raduno di veicoli d’epoca, una mostra statica di mezzi d’altri tempi, ma una iniziativa dinamica e aperta al sociale.

Da tempo Pro Loco di Camposampiero e Asper Rustega avevano in animo di realizzare insieme una manifestazione che unisse le rispettive forze per qualcosa di nuovo ed originale: l’occasione si è presentata proprio grazie a Rombi dal passato, quando, tramite amicizie comuni si è venuti a conoscenza non solo dell’opportunità espositiva, ma anche di uno straordinario progetto d’inclusività, denominato “CROSSabili”.

Ne è ideatore ed artefice Mattia Cattapan, pilota agonistico di enduro rimasto vittima nel 2013 di un terribile incidente in gara che lo ha reso paraplegico. Grazie alla sua grande passione per lo sport dei motori Mattia non si è scoraggiato ed ha ripreso a gareggiare nella categoria Kart Cross con i normodotati utilizzando solo le mani. L’esperienza vissuta e la sua grande passione lo hanno spinto a realizzare un progetto che ha lo scopo di aiutare altri ragazzi e ragazze che si sono trovati nelle sue stesse condizioni. Nasce così CROSSabili, un‘associazione no profit che offre alle persone con disabilità una serie di attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e allo sport, attraverso una serie di progetti rivolti ai reparti di pediatria, alla formazione sul mondo della disabilità, al superamento dei propri limiti, all’abbattimento delle barriere architettoniche. In occasione di Rombi dal Passato, Mattia farà vivere un momento di auto cross terapia a ragazzi/adulti con disabilità.

Oltre a CROSSabili saranno presenti numerose altre associazioni del mondo dei motori e dei motori d’epoca: Cavalli Pistoni Ricordi Emozioni, Lega Antichi Motori, Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”(Camion e mezzi storici); S.P.Q.R. Club, MDSS (Quad acrobatico), The Bad Brothers (Pick Up American e Fuoristrada), Turbo Racing Team (Macchine da Drift e Rally); Montegrappa Off Road Club (Fuoristrada da sterrato); Wolf Angel Team (Auto Tuning); 1/8 WRC Extreme (Modellini auto radiocomandate); Auto d’Epoca Paese.

Non mancheranno dimostrazioni con i Quod, Gimcana, spettacolo di Drifting, esibizioni di automodelli radiocomandati, prove con prototipi auto fuoristrada su percorsi sterrati.

Per tutta la durata della manifestazione, fornitissimo stand gastronomico e tanta musica.