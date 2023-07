Comune di Padova: temporale del 19 luglio solo danni marginali in città, nessuna persona coinvolta

Il violento temporale ha per fortuna lambito solo marginalmente la città.

Il vicesindaco Andrea Micalizzi spiega: “Abbiamo avuto qualche conseguenza nella zona Torre, Pontevigodarzere, Arcella Nord, e lungo la tangenziale, dove abbiamo registrato difficoltà all’uscita di via Vigonovese della Tangenziale Est, dove sono caduti dei rami di grosse dimensioni proprio in corrispondenza dello svincolo. Anche nei pressi dell’uscita 18, poco prima del distributore di benzina è caduto un albero probabilmente delle ferrovie che si è appoggiato sul guard rail: le macchine passavano sotto, con cautela ma i camion naturalmente no. Nel disastro generale, Padova è stata solo lambita con effetti dovuti soprattutto al vento. L’unica strada ancora chiusa è via Bach dove è in corso la rimozione di un grosso albero che era nel giardino di una scuola ed è caduto sulla strada ostruendola. Ma è una questione di ore e il traffico sarà ripristinato presto”.

Ecco l’elenco delle attività, in corso giovedì 20 luglio, mattina, su cui è stata interessata la Polizia Locale a seguito del fortunale della sera precedente:

via Callegari – caduta ramo dall’area verde pubblica;

via Pontedera – caduta rami da albero pubblico;

via Bassette – caduta albero pubblico;

via Querini – caduta albero pubblico;

via Pettinati – caduta albero pubblico – danni alla rete elettrica;

via Bramante – caduta rami da albero pubblico;

via Ferrero – caduta albero privato (Ater);

via Vigonovese, 265 – tre alberi pubblici pericolanti;

via Vigonovese – uscita tangenziale – caduta albero pubblico – danneggiato autoveicolo;

via Palla Strozzi – caduta albero privato sulla pubblica via;

lungargine S. Lazzaro – caduta albero pubblico – danneggiamento autoveicolo;

via Pontevigodarezere – caduta rami da albero pubblico;

via Aspetti – caduta albero pubblico;

via Bach – caduta albero da interno plesso scolastico su pubblica via;

corso Irlanda – caduta albero pubblico;

via Pizzolo – caduta albero pubblico;

via Volturno e Monte Cimone – caduta rami da albero pubblico.

Intervenuti VV.F, Settore LL.PP. (anche con reperibilità serale/notturna) e Settore Verde.

E’ stata chiusa al traffico veicolare solo via Bach per consentire il recupero dell’albero, le restanti arterie sono tutte aperte al traffico. In alcuni punti è stata segnalata, con delimitazione a cura della P.L., la presenza di rami sulla carreggiata per la successiva rimozione. Non si registrano danni a persone, solo a cose.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)