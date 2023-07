SNAI – Mondiale femminile: Italia, l’esordio è in discesa. A 1,55 la vittoria delle Azzurre contro l’Argentina

Lunedì ad Auckland il debutto delle ragazze di Milena Bertolini in un girone che comprende anche Svezia e Sudafrica: pareggio a 4,25, successo dell’Albiceleste a 5,75. Girelli e Bonansea, un gol vale 2,25

Milano, 21 luglio 2023 – Dopo quasi tre settimane di ambientamento dall’altra parte del mondo, la Nazionale femminile è pronta a scendere in campo per l’esordio al Mondiale che si gioca in Australia e Nuova Zelanda. Lunedì alle 8.00 (ora italiana) ad Auckland le Azzurre affrontano l’Argentina nel primo dei tre impegni di un girone che comprende anche Svezia e Sudafrica. Dietro le svedesi, l’Italia sulla carta è la seconda forza del girone, e le quote Snai sembrano confermare questa previsione. Il successo della squadra di Milena Bertolini si gioca a 1,55, con il pareggio a 4,25 e il colpo dell’Albiceleste a 5,75. Più equilibrati i tabelloni Under/Over (rispettivamente a 1,87 e 1,80) e Goal/No Goal, con l’esito che vede entrambe le formazioni a segno a 1,87 e almeno uno “zero” a 1,85.

Marcatrici Con l’assenza di Sara Gama, in caso di presenza in campo tra le prime 11 la fascia di capitano dell’Italia sarà indossata da Cristiana Girelli: l’attaccante della Juventus, assieme alla compagna di club Barbara Bonansea, è la principale indiziata per segnare un gol all’Argentina (2,25). Alle spalle di Girelli e Bonansea, un’altra giocatrice della Juventus, Sofia Cantore (2,50), con le romaniste Valentina Giacinti e Benedetta Glionna a 2,75 e la giovanissima Chiara Beccari (classe 2004, il prossimo anno in prestito dalla Juventus al Sassuolo) a 2,80. Grande curiosità anche per un’altra baby, la 2006 Giulia Dragoni: una rete della centrocampista del Barcellona (ex Inter) si gioca a 4,00.

Primato nel girone La Svezia, come detto, è la grande favorita per chiudere il Gruppo G al comando, a 1,15. Segue proprio l’Italia a 6,00, con l’Argentina a 15 e il Sudafrica a 66.

