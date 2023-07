Servizio civile digitale con il Comune di Padova

E’ stato pubblicato il bando per la selezione di giovani, tra i 18 e 28 anni, da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile digitale in Italia.

Il Comune di Padova, quindi, presenta il progetto PadovaDigitale, rivolto a 4 operatrici e operatori volontari, impegnati in 4 sedi: 2 all’ufficio Progetto Giovani, 1 all’Urp di Palazzo Moroni e 1 al Settore Servizi Sociali.

Il progetto intende promuovere e realizzare attività educative e culturali per il diritto alla digitalizzazione, a favore dei destinatari del progetto e loro beneficiari: familiari, giovani e adulti che si trovano a sostenerli in pratiche digitali.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

Il bando è aperto a cittadine e cittadini italiane, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Il progetto ha una durata di 12 mesi e richiede un impegno di 25 ore a settimana. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023. Viene corrisposto un assegno mensile per lo svolgimento del servizio, attualmente pari a 507,30 euro.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on line – Dol, entro le ore 14:00 del 28 settembre 2023.

Per l’accesso è necessario disporre dello Spid.

Approfondimenti sul sito di Progetto Giovani

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani – area Informagiovani

via Altinate, 71 – 35121 Padova

telefono 049 8204742

email [email protected]

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)