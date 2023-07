Perché scegliere di diventare un esperto SEO? E qual è il miglior corso da seguire?

Milano, 21/07/2023 – Viviamo in un’era in cui il digitale ha conquistato quasi ogni aspetto della nostra vita. Internet è diventato il nostro alleato più potente, sia per le questioni quotidiane sia per il business.

In questo contesto, la professione di esperto SEO (Search Engine Optimization) ha guadagnato popolarità e rilevanza. Ma perché dovresti considerare una carriera nel campo SEO? E quale corso SEO specialist scegliere per ottenere il massimo da questa scelta professionale?

Lo scopriamo nel dettaglio in questa guida dedicata!

L’Importanza dell’esperto SEO nel mondo del lavoro attuale

La SEO riguarda l’ottimizzazione di un sito web per migliorarne la visibilità sui motori di ricerca. Essendo la visibilità online un aspetto cruciale per il successo di qualsiasi azienda moderna, le competenze SEO sono molto richieste.

Gli esperti SEO possono aiutare le aziende a raggiungere il loro pubblico di destinazione, migliorare il traffico del sito web e, in definitiva, aumentare le vendite e i profitti.

Lavorare in qualità di professionista della SEO permette di svolgere un ruolo flessibile e anche di scegliere varie tipologie di impiego.

Si può lavorare come freelance, come esperto di un’agenzia o all’interno di un’azienda. Inoltre, le competenze SEO sono trasferibili e possono essere applicate in vari settori e contesti, ad esempio sono sempre più ricercate nei comparti marketing delle grandi aziende.

Perché diventare un esperto SEO?

Ci sono sicuramente diversi vantaggi che possiamo evidenziare e che inducono sempre più appassionati del settore a diventare degli esperti della SEO.

Tra i diversi vantaggi evidenziamo:

1. Alta domanda di competenze SEO: Con la digitalizzazione in aumento, la domanda di professionisti SEO è in crescita. Le aziende cercano esperti del settore per migliorare la loro presenza online e guadagnare un vantaggio competitivo.

2. Professione redditizia: Data la sua importanza strategica, la SEO è un campo ben remunerato. Secondo Glassdoor, la media del salario di un esperto SEO in Italia nel 2023 è di circa €35.000 all’anno.

3. Opportunità di crescita: La SEO è un campo in continua evoluzione. Ciò significa che ci sono sempre nuove sfide e opportunità per crescere e imparare.

4. Lavoro creativo e analitico: se si vuole combinare il pensiero analitico con la creatività, la SEO potrebbe essere la carriera ideale. Richiede un mix di competenze tecniche, creative e strategiche.

Sono proprio questi vantaggi che spingono sempre più persone ad avvicinarsi al mondo della SEO. Inoltre, date le premesse, anche coloro che svolgono già professioni legate al marketing o alla comunicazione, scelgono di ampliare le proprie competenze con un corso dedicato alla SEO.

Quale corso di formazione SEO scegliere?

Quando si tratta di corsi di formazione SEO, la scelta può essere travolgente. Tuttavia, ci sono alcuni fattori chiave da considerare:

• Contenuto del corso: Un buon corso di formazione SEO dovrebbe coprire sia gli aspetti tecnici che quelli strategici della SEO, come la ricerca delle parole chiave, l’ottimizzazione on-page e off-page, la SEO tecnica, il link building e l’analisi dei dati.

• Reputazione del fornitore del corso: cerca corsi offerti da istituzioni oppure da professionisti del settore che operano attivamente nel campo della SEO.

• Aggiornamento e rilevanza: La SEO è un campo che cambia rapidamente. Assicurati che il corso sia aggiornato con le ultime tendenze e linee guida dei motori di ricerca.

• Opportunità di apprendimento pratico: Un corso teorico può fornire le basi, ma l’esperienza pratica è essenziale per padroneggiare la SEO. Cerca corsi che offrono progetti pratici e che permettono di imparare realmente le tecniche migliori per lavorare in questo campo e fornire ai clienti o datori di lavoro un servizio di alta qualità.

Seguire un corso SEO, infine, potrebbe essere un’opportunità non solo di carriera, ma anche una capacità ideale per riuscire a creare e condurre nel tempo un’attività o un progetto digitale personale. Ecco perché un corso per la SEO si può considerare un’opportunità di formazione a 360°.

BeDigital Academy, accademia di formazione fondata da Angelo Laudati. BeDigital Academy presenta diversi corsi dedicati al digital marketing realizzati da professionisti del settore, con il rilascio di certificazione finale.

Sito web: www.bedigitalacademy.it

Indirizzo di contatto: [email protected]