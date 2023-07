Comune di Padova: Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego, eletto all’unanimità presidente del Coordinamento dei Sindaci del Distretto Padova-Bacchiglione-Terme-Colli-Piovese dell’ULSS

Si è svolta mercoledì 19 luglio l’assemblea del Comitato dei Sindaci del distretto Padova –Bacchiglione- Terme-Colli-Piovese dell’Ulss nel corso della quale è stato eletto il nuovo presidente dopo la decadenza di Davide Gianella, non più sindaco di Piove di Sacco dopo l’ultima tornata elettorale il 14 e 15 maggio di quest’anno.

Il regolamento del Comitato infatti prevede che la carica di presidente sia legata al mandato amministrativo del sindaco.

La decadenza dalla carica di sindaco, comporta quindi automaticamente la decadenza anche da presidente del Comitato dei Sindaci. Lo stesso regolamento prevede che in attesa dell’elezione del nuovo presidente, la carica sia ricoperta pro tempore, dal sindaco del comune più popoloso del Distretto, in questo caso Padova.

Sergio Giordani ha quindi ricoperto la carica di presidente pro tempore fino alla elezione ieri, all’unanimità da parte dei 29 sindaci componenti il Distretto di Filippo Giacinti attuale sindaco di Albignasego.

Il Comitato dei Sindaci nell’ambito dell’azienda socio sanitaria locale, collabora con il Direttore dei servizi socio-sanitari svolgendo importanti compiti fra i quali l’approvazione del bilancio di natura sociale (per la maggior parte dedicato all’area disabilità) e la valutazione, monitoraggio e approvazione del Piano di Zona (una specie di “piano regolatore” dei servizi sociali e socio – sanitari del territorio di competenza).

Il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, e neo presidente del Comitato dichiara: “Voglio ringraziare i sindaci che mi hanno accordato la loro fiducia eleggendomi a questo delicato incarico. Un ringraziamento particolare voglio rivolgere a Davide Gianella che mi ha preceduto in questo ruolo per l’importante e proficuo lavoro svolto. Sono convinto che sia necessaria la massima collaborazione e condivisione di tutti i Sindaci nell’affrontare le sfide a cui siamo chiamati per dare risposte ai nostri cittadini”.

Il sindaco di Padova Sergio Giordani che ha svolto il ruolo di presidente pro tempore in questi due mesi sottolinea: “Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Filippo Giacinti, di cui conosco e apprezzo capacità e determinazione e ringrazio Davide Giannella per il lavoro svolto. Ci aspettano passaggi importanti che riguardano una delle partite più delicate per ogni sindaco, quella dei servizi sociali e socio sanitari. In futuro è prevista la istituzione degli Ambiti Territoriali Sociali, in parole più semplici una gestione comune dei Servizi Sociali da parte dei Comuni e quindi il Comitato assume un ruolo se possibile ancora più centrale. Sono certo che assieme anche a tutti gli altri Sindaci lavoreremo molto bene con il Direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss con l’obiettivo di dare ai nostri concittadini i migliori servizi possibili”.

