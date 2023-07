A Bastad Musetti cede in semifinale contro Ruud

BASTAD (SVEZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si è fermato in semifinale nel “Nordea Open”, torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro in scena sui campi in terra rossa di Bastad. L’azzurro, testa di serie numero 3 del tabellone svedese e 16esimo giocatore della classifica internazionale, si è arreso di fronte al norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo e primo favorito del seeding, col punteggio di 6-3 7-5.

Domani, nel match che vale il titolo, Ruud sfiderà il vincente dell’altra semifinale, che vede in campo l’argentino Francisco Cerundolo e il russo Andrey Rublev.

Da lunedì Musetti sarà in scena, unico italiano al via, nell’Hamburg European Open, torneo Atp 500 in programma al Rothenbaum Tennis Center (terra battuta, montepremi euro 1.981.470). Il carrarino è la terza testa di serie del main draw a 32, che dunque non prevede bye al primo turno. Musetti non conosce ancora il nome del suo avversario al debutto: inizia infatti contro un qualificato. Chi vince incontrerà poi o Botic Van de Zandschulp o il peruviano Juan Pablo Varillas.

Campione in carica, capace di battere Carlos Alcaraz nella splendida finale di dodici mesi fa nella sua prima partecipazione al torneo, Musetti è inserito nel primo quarto di finale della parte bassa, assieme all’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 6 e numero 34 del mondo.

Musetti è dunque nella metà di tabellone della seconda testa di serie, il russo Andrey Rublev. Il primo favorito è invece Ruud; mentre il numero quattro del seeding è il tedesco Alexander Zverev.

