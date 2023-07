Schillaci, “da medicina sport aiuto a invecchiamento attivo”

(Adnkronos) – “La medicina dello sport, attraverso la corretta promozione dell’attività fisica, insieme agli stili di vita salutari, può favorire un invecchiamento sano e attivo, consentendo un miglioramento della cosiddetta età biologica rispetto all’età anagrafica”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a Roma al Congresso della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi).

“Valorizzare questa branca della medicina, quindi – ha sottolineato il ministro – è molto importante per promuovere tutte le strategie utili a garantire una buona qualità della vita anche in età avanzata, nella consapevolezza che assicurare la salute e il benessere di tutti e a tutte le età è la meta verso cui procedere con convinzione. Sono certo che con la collaborazione di tutti riusciremo a tagliare i traguardi che ci siamo posti”. Per Schillaci ha “una particolare rilevanza il ruolo del medico specialista in medicina dello sport, figura professionale con preziose competenze trasversali e multidisciplinari legate alla tutela della salute di chi pratica attività sportive nelle età evolutiva, adulta e anziana e negli stati di malattia e disabilità”.

(Adnkronos – Salute)