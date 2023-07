Samsung presenta il nuovo monitor 5K ViewFinity S9

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del monitor ViewFinity S9 da 27 pollici modello S90PC. Sulla scia di ViewFinity S8 lanciato a giugno 2022, il nuovo monitor si aggiunge alla lineup di monitor ad alta risoluzione di Samsung. “Il nostro nuovo monitor 5K è stato progettato per offrire le massime prestazioni e la migliore esperienza ai professionisti del settore creativo e visivo”, ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. “Con la linea ViewFinity forniremo ai creativi un’esperienza visiva di altissimo livello, insieme alla nitidezza dei colori e alla connettività versatile di cui hanno bisogno per ottenere il meglio in ogni progetto”.

Il nuovo ViewFinity S9 presenta uno schermo da 27″ con risoluzione 5K (5.120 x 2.880) e uno spazio di lavoro più ampio del 50% rispetto agli altri monitor UHD. Consente ai professionisti di lavorare su contenuti ad altissima risoluzione senza bisogno di zoomare, in modo da poter visualizzare i progetti in 5K mantenendo tutti gli strumenti di editing visibili sullo schermo. Con il 99% di DCI-P3 e 218 PPI (pixel per pollice), ViewFinity S9 offre colori saturi e dettagli più nitidi. Inoltre, la luminosità tipica di 600 cd/m2 consente di lavorare anche in ambienti molto luminosi. La tecnologia di calibrazione Samsung aiuta gli utenti a ottenere i colori precisi, e durante la produzione il colore del monitor viene calibrato in fabbrica per ottenere la precisione Delta E <2(ΔE < 2) subito dopo l’acquisto.

ViewFinity S9 utilizza la funzione di calibrazione intelligente controllata con gli smartphone, e gli utenti possono personalizzare lo schermo del ViewFinity S9 per ottenere impostazioni precise ogni volta che lo desiderano. Utilizzando l’app SmartThings, gli utenti possono scegliere la modalità base per calibrare il monitor per una regolazione rapida delle impostazioni di bilanciamento del bianco e della gamma colori; in alternativa, possono adoperare la modalità professionale per un controllo completo delle impostazioni di temperatura del colore, luminanza, spazio colore e gamma. Gli utenti possono avviare il processo semplicemente puntando la fotocamera dello smartphone sullo schermo del ViewFinity S9 e, al termine della calibrazione, possono visualizzare un rapporto che illustra in dettaglio le regolazioni effettuate e l’accuratezza del colore Delta E (ΔE).

La tecnologia Intelligent Eye Care, certificata TUV, aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi, anche in caso di utilizzo prolungato. Inoltre, il Matte Display di Samsung riduce la luce riflessa e l’abbagliamento sul monitor, senza oscurare la visione. ViewFinity S9 è dotato di ingressi Thunderbolt 4 e mini DisplayPort oltre all’USB-C. La compatibilità con Thunderbolt 4 consente agli utenti di caricare i dispositivi con una potenza fino a 90 W e di trasferire i dati in modo a velocità fino a 40 Gbps. Il monitor è dotato di una videocamera SlimFit 4K integrata che si collega tramite pogo pin senza cavi o apparecchiature aggiuntive. La videocamera è regolabile per adattarsi all’angolo del monitor mentre l’Auto Framing consente di essere visibili e inquadrati anche quando si cambia posizione. In modalità Pivot, si può ruotare lo schermo di 90 gradi per agevolare la visualizzazione dei documenti lunghi. Inoltre, grazie al montaggio compatibile con lo standard VESA, si può tenere la scrivania libera da ingombri.

Le applicazioni Smart TV integrate offrono agli utenti un’esperienza televisiva completa quando è il momento di passare all’intrattenimento dopo il lavoro. L’accesso istantaneo alle app e agli spettacoli in streaming più popolari senza la necessità di un PC, gli altoparlanti integrati con Adaptive Sound+ che regolano automaticamente i livelli di rumore e il telecomando, lo rendono un monitor adatto sia per il lavoro che per il tempo libero. ViewFinity S9 è disponibile per l’acquisto al prezzo di 1.599€.