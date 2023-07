Ravviviamo la zona notte con i cuscini decorativi per il letto

A volte non c’è bisogno di grandi “rivoluzioni” per ravvivare l’aspetto della zona notte; sono infatti sufficienti piccoli accorgimenti e la camera da letto può assumere un look totalmente diverso dal precedente; a seconda dei casi più moderno o più classico ed elegante. Per esempio, molto spesso è sufficiente ricorrere ad alcuni complementi d’arredo e il gioco è fatto. Ecco quindi qualche suggerimento che potrà tornarvi utile nel caso in cui abbiate il desiderio di cambiare un po’ l’aspetto della vostra camera da letto.

I cuscini decorativi : come cambiare look alla camera in un batter d’occhio

Un modo molto semplice per conferire un nuovo look alla zona notte è ricorrere a cuscini decorativi per il letto come quelli proposti sul portale e-commerce di Ferò, un’azienda specializzata nella vendita di biancheria per la casa di alta qualità e che si distingue per le sue proposte di alto livello a prezzi del tutto competitivi. Tutti i prodotti presenti nel catalogo (biancheria da letto, da bagno e da tavola) vengono realizzati con tessuti di alta qualità e la cura dei dettagli è a dir poco meticolosa. Impreziosiscono il tutto il design made in Italy e l’arte sartoriale.

Per quanto riguarda più specificamente i cuscini si ha la possibilità di scegliere tra cuscini decorativi che tra federe per cuscini. Ferò mette a disposizione sia una vasta gamma di tessuti sia un’ampia scelta di colori, così da soddisfare qualsiasi esigenza di gusto e di stile.

Per quanto concerne i tessuti, si trovano proposte in lino (tessuto leggero e raffinatissimo), micromodal (una fibra morbida e lucente come la seta), raso di cotone 300 TC (un tessuto particolarmente elegante) e altri tessuti di gran pregio come misto seta, cotone percalle e velluto. Particolarmente ampia è anche la scelta dei colori, da quelli più tenui a quelli più scuri.

Cuscini decorativi: qual è il numero giusto? E come dobbiamo disporli?

Detto delle possibilità di scelta, dobbiamo decidere sia il loro numero che la loro disposizione. Premettiamo subito che da questi punti di vista c’è la massima libertà e ognuno, ovviamente, può basarsi sul proprio gusto personale; si possono però dare alcune indicazioni di carattere generale alle quali ispirarsi, magari modificandole leggermente.

Relativamente al numero, l’indicazione tipica è quella di optare per quattro cuscini. Per conferire un certo stacco, di solito si consiglia di sistemare sul letto due cuscini grandi e due di medie dimensioni. Ovviamente se ne possono inserire anche altri, ma come dice un noto detto popolare, a volte “il troppo stroppia”; è quindi sempre opportuno non esagerare. Eventualmente, se in camera vi sono una o più poltrone si può sistemare un cuscino anche sopra di esse.

Se la scelta del numero è piuttosto facile, sulla disposizione possono esservi maggiori incertezze; ecco quindi qualche idea. La disposizione più facile è ovviamente quella “casuale”; come dice il termine non si devono seguire particolari indicazioni, di fatto si adagiano i cuscini sul letto in modo “random”; se l’effetto ci soddisfa, perché no? Un’alternativa, tutt’altro che casual, è la disposizione a scacchiera; in questo caso occorrono quattro cuscini, due più chiari e due più scuri. Altra possibilità è l’effetto cascata che si ottiene con tre cuscini, due grandi di forma quadrata di medesime dimensioni e uno più piccolo di forma rettangolare oppure con un cuscino grande quadrato e due piccoli di forma rettangolare.