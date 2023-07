LEGNO ARREDO | Incoming buyers europei e aziende

Nell’ambito del programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2023, Confartigianato Imprese del Veneto, in collaborazione con Confindustria Veneto Est e il supporto tecnico di VenicePromex s.c.a.r.l., organizza il 21 e 22 novembre di quest’anno una giornata di B2B con professionisti europei del settore dell’interior design.

Il progetto è rivolto alle aziende associate a Confartigianato Imprese Padova con sede in Veneto e iscritte al registro imprese in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, appartenenti al settore Manifatturiero ed in particolare:

• Legno arredo

• Tappezzeria

• Illuminotecnica

• Complementi d’arredo (Ceramica)

L’evento vede l’organizzazione di un’agenda di incontri individuali da realizzarsi sulla base di matching tra le richieste degli operatori stranieri (architetti e interior design) e l’offerta delle aziende venete partecipanti.

La partecipazione per le imprese venete è gratuita e comprende i seguenti servizi:

• Organizzazione generale dell’iniziativa

• Ricerca e selezione dei buyers

• Preparazione agende individuali personalizzate degli incontri B2B

• Preparazione e realizzazione degli incontri d’affari individuali

A SETTEMBRE VI ARRIVERA’ UNA CIRCOLARE CON MAGGIORI INFORMAZIONI

Per questa attività fate riferimento a [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)